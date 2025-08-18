"Ranczo" to serial uwielbiany przez Polaków. W sobotę 16 sierpnia odbył się zlot fanów produkcji z okazji jej 20-lecia. W Jeruzalu, który na ekranie "wcielał" się w słynne Wilkowyje, pojawiły się prawdziwe tłumy. Jubileusz serialu został uczczony także specjalnym koncertem wyemitowanym przez TVP. Coraz więcej mówi się także o powrocie "Rancza". Ostatnio w "Dzień dobry TVN" pojawili się z kolei Cezary Żak i Artur Barciś. Panowie 17 sierpnia opowiedzieli między innymi o pracy na planie serialu. Do sieci trafiło później wspólne zdjęcie aktorów. Komentarz pod fotografią zostawiła również Marta Chodorowska, serialowa córka Żaka. Jego odpowiedź wiele mówi o ich relacji.

Cezary Żak na zdjęciu z Arturem Barcisiem. Post skomentowała Marta Chodorowska

Cezary Żak i Artur Barciś zasiedli w niedzielę na kanapie w "Dzień dobry TVN". Choć aktorzy pracowali razem przy wielu projektach, między innymi "Ranczu", nie są na co dzień bliskimi przyjaciółmi. Nie obyło się też bez małego przytyku serialowego Czerepacha w stronę młodszego kolegi. Zapytany o to, czy byłby w stanie zagrać Żaka, wytknął mu wagę. - Miałbym trudniej. Czarek jest zamknięty, jest takim introwertykiem. Poza tym musiałbym przytyć bardzo, a to nie jest takie proste - wypalił. Jego uwaga wyraźnie zdenerwowała kolegę z planu. - Co ty powiedziałeś? Bardzo przytyć? Uważaj na słowa, bo to publicznie mówisz, pół Polski ogląda - upomniał Barcisia. Pomimo delikatnego nieporozumienia Cezary Żak postanowił upamiętnić spotkanie, publikując w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie.

Dziś z kolegą z wizytą w "Dzień dobry TVN" na poważnej rozmowie o wspólnej wieloletniej pracy

- podpisał fotografię. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jeden z nich zostawiła Marta Chodorowska, serialowa córka Cezarego Żaka. Aktorka opublikowała ikonę serca oraz zachwyconą buźkę. On odpowiedział z kolei emotką ognia.

Co z powrotem "Rancza"?

Wielu fanów od lat czeka na powrót "Rancza". Na nowe odcinki liczy też reżyser Wojciech Adamczyk. Okazuje się jednak, że losy kontynuacji serialu nie są jeszcze przesądzone. Pytani o temat aktorzy zaprzeczają, jakoby znali konkrety. Informacje te potwierdził także rozmówca Plotka. "Prowadzone są wstępne rozmowy. Jeszcze nic nie jest potwierdzone" - ujawnił.