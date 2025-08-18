8 sierpnia portal wirtualnemedia.pl podał informację o tym, że Marzena Rogalska znów będzie prowadzić "Pytanie na śniadanie". Informator stacji opowiedział nam o kulisach powrotu prezenterki. - Cały czas wsłuchujemy się głosy naszych widzów, a oni zdecydowanie kochają Marzenę i podobnie jak my, tęsknili za tą parą. Już nie możemy się doczekać ich pierwszego wspólnego wydania, które już bardzo niebawem - usłyszeliśmy. Teraz prezenterka pojawiła się na antenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sikora o zmianach w "Pnś". Co za słowa

"Pytanie na śniadanie". Marzena Rogalska wróciła do formatu. "Mam ciary"

W poniedziałkowy poranek Marzena Rogalska i Łukasz Nowicki przywitali widzów w programie "Pytanie na śniadanie". Prezenterka nie kryła podekscytowania powrotem. - Ja po 4,5 roku wróciłam do 'Pytania na śniadanie', no właściwie to wróciłam do siebie. Było tęsknione - zaczęła. - Dziesięć lat czekałem, no jeszcze parę lat i bym się nie doczekał, Marzenko... - dodał Nowicki. - Przyjaźń nasza trwa dłużej niż dziesięć lat. Trzydzieści lat. (...) Cieszymy się - mówiła prezenterka. Łukasz Nowicki zaskoczył przyjaciółkę bukietem róż. - Mam ciary, nie wytrzymam tego. Jezu... Normalnie gęsia skórka - mówiła ucieszona Rogalska. Zdjęcia z odcinka programu "Pytanie na śniadanie" znajdziecie w naszej galerii/

galOtwórz galerię

Artykuł jest aktualizowany.