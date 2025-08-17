17. edycja "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. To już pewne, że w najnowszej edycji show zobaczymy Agnieszkę Kaczorowską oraz Marcina Rogacewicza. W sieci huczy od plotek, że tę dwójkę łączy coś więcej. Obie strony cały czas unikają tego tematu. Duet już wkrótce zadebiutuje na parkiecie. Jak dowiadujemy się z mediów społecznościowych, treningi zostały już zaczęte. Ostatnio Kaczorowska i Rogacewicz zrobili sobie małą przerwę.

"Taniec z gwiazdami". To Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz robią po treningu. Pojawiło się nagranie

Od dłuższego czasu krążyły pogłoski, że Kaczorowska i Rogacewicz zatańczą razem w programie "Taniec z gwiazdami". Teraz para nie musi już ukrywać tego przed fanami. Na InstaStories pojawiły się relacje, na których widać, że oficjalnie zaczęli treningi. To jednak nie wszystko. Po wysiłku sportowym duet wybrał się na przejażdżkę motorem. Rogacewicz prowadził pojazd, a Kaczorowska dzielnie siedziała z tyłu. "No to rozpoczynamy jazdę bez trzymanki, #bójsięirób!" - napisała pod nagraniem. Oznaczyła także program "Taniec z gwiazdami" i dodała kolejny hashtag: #wiórylecą. Co o tym sądzicie?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz znali się przed "Tańcem z gwiazdami". To im pomoże w tańcu?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie byli sobie obcy przed ogłoszeniem duetów w "Tańcu z gwiazdami". W sieci nie przestają pojawiać się doniesienia, że są parą. Czy to wpłynie na ich występy? Stefano Terrazzino odpowiedział na to pytanie w rozmowie z Plotkiem. - Jak się znasz, to może być zaletą. To zależy, jak będą pracować, jaką będą mieć chemię na parkiecie, jaką Marcin będzie mieć koordynację, jak będzie się odnajdował w tej stresującej sytuacji - zaznaczył Terrazzino. - Oczywiście połączenie między ludźmi zawsze jest pomocne, bo daje spokój. Nie trzeba w takich sytuacjach być parą, bo można to złapać po pierwszych godzinach, jak się poznasz na treningu, ale niektórzy tego nie złapali, nawet jak są razem - dodał nam tancerz. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ.