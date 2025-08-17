8 sierpnia serwis wirtualnemedia.pl przekazał informację o tym, że Marzena Rogalska wraca do programu "Pytanie na śniadanie". Radosna wiadomość niemal od razu została potwierdzona przez Telewizję Polską. Prezenterka wraz z Łukaszem Nowickim zadebiutuje 18 sierpnia. "Niesamowita Marzena Rogalska powraca do prowadzenia 'Pytanie na śniadanie'. W parze z Łukaszem Nowickim będziecie mogli ich zobaczyć aż w pięć kolejnych dni. Pierwsze spotkanie już w poniedziałek o 7:30 w TVP2" - czytamy w mediach społecznościowych TVP. Wiadomo już, jak na te wieści zareagowali widzowie śniadaniówki.

REKLAMA

Zobacz wideo Marzena Rogalska. Jak ćwiczy i jak dba o swoją sylwetkę? Rozmawiamy na planie nowego show kulinarnego

Marzena Rogalska wraca do "Pytania na śniadanie"! Co na to fani? Tak zareagowali

Marzena Rogalska pracowała w "Pytaniu na śniadanie" od 2009 roku. W śniadaniówce mogliśmy ją widzieć przez kolejne 12 lat. Odeszła z TVP w lutym 2021 roku, po proteście mediów dotyczącym wprowadzenia przez rząd dodatkowego podatku dla prywatnych medialnych film. Teraz prezenterka zaliczy wielki powrót do "Pytania na śniadanie". Większość fanów formatu jest zachwycona i wyraziła wielki entuzjazm w komentarzach pod postem na Facebooku. "Marzenka, jej uśmiech i radość udziela się wszystkim", "Miła niespodzianka! Brawo", "Super dobrana para, dobrze, że wróciła", "Mega cieszę się z jej powrotu", "Dla mnie najlepsi, z poczuciem humoru" - czytamy pod postem TVP na Facebooku. Nie każdy jednak podziela tę radość. Niektórzy są sceptyczni. "No słabo, nawet bardzo", "Dla mnie to odgrzewane kotlety", "Znowu Marzena, nudy" - tak brzmiały niektóre komentarze. A wy, po której ze stron jesteście?

Marzena Rogalska wraca do słynnej śniadaniówki. Informator z TVP zabrał głos

Informator ze stacji TVP w rozmowie z nami przyznał, że jest pewny, że powrót Marzeny Rogalskiej do śniadaniówki to doskonały pomysł. Wszystko przez bogate doświadczenie zawodowe prezenterki. - Marzena Rogalska to niewątpliwie ikona polskiej telewizji śniadaniowej, dlatego bardzo cieszymy się, że po kilku latach przerwy do nas wraca. Tym bardziej że będzie miała okazję stworzyć duet z Łukaszem Nowickim, z którym przed laty prowadziła już "Pytanie na Śniadanie" - zdradził nam. Dodał, że decyzja o powrocie Rogalskiej była podyktowana m.in. opiniami widzów "Pytania na śniadanie". - Cały czas wsłuchujemy się głosy naszych widzów, a oni zdecydowanie kochają Marzenę i podobnie jak my, tęsknili za tą parą. Już nie możemy się doczekać ich pierwszego wspólnego wydania, które już bardzo niebawem - podkreślił informator. ZOBACZ TEŻ: Marzena Rogalska przez 14 lat była z bratem Ewy Drzyzgi. Przyjaźniły się, dziś rzekomo nawet nie rozmawiają