Kajra i Sławomir nie narzekają na brak propozycji zawodowych. Małżonkowie cały czas koncertują, rozwijają swój kanał na platformie YouTube i aktywnie działają w mediach społecznościowych. Ostatnio pojawili się na długo wyczekiwanym Festiwalu Weselnych Przebojów Polsatu w Mrągowie. Para udzieliła krótkiego wywiadu, w którym zdradziła nieco więcej na temat swoich planów na przyszłość. W pewnym momencie skomentowali również zniknięcie z Telewizji Polskiej. Jaśniej się nie dało.

Kajra i Sławomir przez lata współpracowali z TVP. Dlaczego już się tam nie pojawiają?

Ci, którzy obserwują karierę małżeństwa, z pewnością pamiętają ich występy w Telewizji Polskiej. Kajra i Sławomir nie tylko pojawiali się na każdym koncercie, ale również mieli okazje prowadzić kilka muzycznych programów. Reporter Pomponika postanowił dowiedzieć się, dlaczego od 2024 roku para nie wzięła udziału w żadnym projekcie organizowanym przez TVP. - A, to musisz ich zapytać. Skąd my mamy wiedzieć? - wypaliła Kajra. Jej wypowiedź rozwinął nieco bardziej Sławomir. - My się cieszymy z tego, gdzie jesteśmy tu i teraz. Jesteśmy w Polsacie, piękny festiwal i się cieszymy tym momentem. A pracujemy z różnymi telewizjami, cały czas mamy swój program na TVŚ 'Śląską Karuzelę', na którą państwa zapraszamy i myślę, że jeszcze kilka ciekawych projektów przed nami - tłumaczył.

Od rozstania z Telewizją Polską w życiu małżeństwa sporo się zmieniło. Teraz para woli skupiać się na czymś zupełnie innym. - My robimy swoje rzeczy i generalnie oparliśmy tak naprawdę swoją karierę na YouTube, bo to był początek Sławomira. Cały czas wypuszczamy nowe piosenki, mamy premiery - mówił piosenkarz. - To ogromny komfort, że możemy pracować tak, jak nam się zawsze marzyło, na swoich warunkach. Gramy koncerty, telewizja jest zawsze przemiłym dodatkiem, ale tak naprawdę i koncerty i nasza praca youtube’owa, są czymś, co nam zawsze dawało takiego intensywnego kopa - dodała Kajra.

Kajra i Sławomir pokochali festiwal w Polsacie. Co jest w nim wyjątkowego?

Małżeństwo nie ukrywa, że festiwal w Mrągowie to jedno z ich ulubionych wydarzeń w ciągu roku. Para zwróciła uwagę przede wszystkim na wyjątkową atmosferę. "Biorąc pod uwagę te festiwale, na które jeździmy, to właśnie to Mrągowo jest takie najbardziej serdeczne i radosne. Myślę, że to wynika z tego, jak nastawiona do nas jest publiczność w Mrągowie" - mówił Pomponikowi Sławomir. A co na to widzowie? Zobaczcie: Ostre podsumowanie Festiwalu Weselnych Przebojów w Polsacie.