"Dzień dobry TVN" w tym roku obchodzi swoje 20-lecie i z tej okazji stacja przygotowała dla widzów wyjątkowe atrakcje. Jubileusz śniadaniówki stał się nie tylko okazją do podsumowana dwóch dekad obecności na antenie, ale to też świetny moment, by przypomnieć widzom największe gwiazdy, które współtworzyły ten kultowy format. Właśnie ogłoszono kolejną niespodziankę - do jubileuszowej ekipy prowadzących dołącza Małgorzata Ohme.

"Dzień dobry TVN". Małgorzata Ohme wraca na antenę. Fani nie kryją zachwytu

Na oficjalnym profilu programu na Instagramie pojawił się komunikat informujący o powrocie dziennikarki. "Małgorzata Ohme dołącza do świętowania 20-lecia 'Dzień dobry TVN'! Będzie wyjątkowo!" - napisano, publikując grafikę z prowadzącą. Warto przypomnieć, że dziennikarka prowadziła śniadaniówkę od 2019 do 2023 roku i w tym czasie zaskarbiła sobie sympatię widzów swoim ciepłym podejściem i naturalnością. Stacja TVN od kilku tygodni stopniowo odkrywa karty, a każda zapowiedź wzbudza ogromne emocje wśród fanów programu. Wcześniej ogłoszono powrót Kingi Rusin i Bartosza Węglarczyka, którzy tworzyli jeden z najbardziej charyzmatycznych duetów w historii śniadaniówki. Niedługo później do tej listy dołączył Wojciech Jagielski, a Anna Kalczyńska. Pod instagramowym wpisem oraz na facebookowym profilu stacji szybko pojawiły się komentarze, w których treści widzowie nie szczędzą ciepłych słów w związku z powrotem Ohme na antenę. "Mogłaby zostać na stałe", "Nasza kochana Małgosia", "Bardzo jej brakuje. Rozjaśniała ten program", Cudownie, uwielbiam" - napisali rozentuzjazmowani fani.

Jarosław Kuźniar wraca do "Dzień dobry TVN". Znowu pojawi się na antenie

Niedługo po poinformowaniu widzów o powrocie Ohme na antenę, ogłoszono kolejną świetną wiadomość. Na Instagramie stacji podano, że do grona prowadzących śniadaniówkę po latach dołączy także inny znany prowadzący. "Jarosław Kuźniar poprowadzi Dzień Dobry TVN! Czeka nas moc atrakcji - będziecie z nam" - napisano. Warto przypomnieć, że dziennikarz prowadził poranne pasmo w latach 2015-2016 oraz także ciepło jest wspominany przez widzów. "Super!", "Chociaż wiem, że na chwilę, jubileuszowo, ale i tak się cieszę" - piszą rozentuzjazmowani fani w mediach społecznościowych stacji.