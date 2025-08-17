Program "Rolnik szuka żony" przyniósł nie tylko wiele nowych małżeństw, ale również mnóstwo internetowych celebrytów. Dzięki udziałowi w show jego bohaterowie zyskują spore zainteresowanie. Nic więc dziwnego, że niektórzy decydują się rozpocząć karierę influencerów. Kilkanaście tysięcy obserwujących zgromadziła także Patrycja z 11. Edycji. Kandydatka Sebastiana przeszła spektakularną metamorfozę. Efektami pochwaliła się w mediach społecznościowych.

"Rolnik szuka żony". Patrycja schudła kilkanaście kilogramów. "Wzięłam się za siebie"

Patrycja była jedną z kandydatek Sebastiana z 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" . Dla uczestniczki nie był to telewizyjny debiut. Wcześniej mogliśmy ją bowiem oglądać w "Miłości od kuchni". Bohaterka hitu TVP prowadzi profil na Instagramie, gdzie obserwuje ją blisko 15 tysięcy internautów. Ostatnio Patrycja pochwaliła się przemianą. Uczestniczka reality show schudła kilkanaście kilogramów. Podczas serii Q&A przybliżyła szczegóły swojej metamorfozy.

W trakcie emisji mojego sezonu straciłam około 13 kilogramów, ale niestety później troszkę wróciło (5- 6 kilogramów), ale już wzięłam się za siebie

- napisała. Smuklejsza sylwetka to niejedyna zmiana w wyglądzie Patrycji. Kandydatka Sebastiana pożegnała się z prostymi włosami. Na jej głowie pojawiły się fale w chłodniejszym odcieniu blondu. Zdjęcia odmienionej uczestniczki "Rolnik szuka żony" znajdziecie w naszej galerii.

"Rolnik szuka żony". Patrycja zdradza, dlaczego rozstała się z Sebastianem

Pomimo iż początkowo Sebastian zdecydował się rozwijać znajomość z Kasią, w finale wyszło na jaw, że po zakończeniu relacji odnowił kontakt z Patrycją. Ostatecznie okazało się jednak, że uczestnikom nie udało się stworzyć związku. Bohaterka miłosnego show została zapytana przez jednego z internautów, dlaczego im nie wyszło. Kobieta nie unikała odpowiedzi. "Z perspektywy czasu wiem, że nie byliśmy sobie pisani. Wierzę, że każde z nas odnajdzie szczęście" - napisała na InstaStories kandydatka Sebastiana.