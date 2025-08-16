Drugi dzień Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie za nami. "Biesiada na poprawiny", transmitowana 16 sierpnia przez Polsat, przyciągnęła wielu widzów przed telewizory, ale - jak to często bywa - wywołała mieszane reakcje. Pod postem stacji na Facebooku rozgorzała gorąca dyskusja, a komentarze fanów były podzielone.

Festiwal Weselnych Przebojów wzbudził skrajne reakcje. Widzowie podzieleni

Wśród opinii widzów stacji nie zabrakło głosów zachwytu. Część internautów podkreślała, że sobotnie wydarzenie było zdecydowanie lepszy niż piątkowe "Wesele na całego". "Dzisiejszy koncert o niebo lepszy niż wczorajszy", "Poprawiny ekstra z tą poprawką, że ani na weselach i poprawinach nie śpiewa się, ani 'Hej, sokoły' ani 'Kolorowe jarmarki'". Niektórzy z widzów zachwalali Elżbietę Romanowską. "Ela fajna, ma duży dystans do siebie, jest super" - pisali zadowoleni widzowie. Nie wszyscy jednak podzielali ten entuzjazm. Krytyczne komentarze dotyczyły zarówno repertuaru, jak i samych występów. Tradycyjnie oberwało się Joannie Moro. "Co to za biesiada? Ciężko się tego słucha, a tym bardziej ogląda. Miejcie litość dla swoich widzów!", "Co ta Moro odwaliła przy Wiśniewskim, to jest hit. Całą piosenkę mu zepsuła", "Ogólnie wczoraj i dziś koncert tragedia. Odgrzewane kotlety" - narzekali rozczarowani internauci.

Rafał Maserak i Elżbieta Romanowska dali się ponieść emocjom. Doszło do pocałunku na scenie

15 sierpnia amfiteatr nad jeziorem Czos w Mrągowie wypełnił się po brzegi, gdy na scenie pojawili się Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak, prowadząc pierwszą część Festiwalu Weselnych Przebojów transmitowanego przez Polsat. Towarzyszyli im Marcelina Zawadzka i Stanisław Karpiel-Bułecka, tworząc dynamiczny duet gospodarzy drugiego planu. To jednak właśnie Romanowska i Maserak przyciągnęli największą uwagę widzów dzięki nieoczekiwanemu wydarzeniu, które zaskoczyło publiczność. Podczas żartobliwej rozmowy prowadzących o rocznicy ślubu, widzowie zachęcali ich okrzykiem "gorzko, gorzko!". W odpowiedzi aktorka i tancerz postanowili zrobić niespodziankę i wymienili się pocałunkiem na oczach wszystkich zgromadzonych, wywołując falę zdumienia i uśmiechów wśród publiczności.