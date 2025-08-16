Serial "Ranczo" to fenomen, który przez lata towarzyszył polskim widzom. Bez wątpienia do sukcesu produkcji przyczynił się angaż wielu znanych gwiazd m.in. Cezarego Żaka czy Artura Barcisia. W serialu zagrała także Patricia Kazadi, która wcieliła się w postać Jagny Nowak. Artystka właśnie przygotowała dla fanów produkcji wyjątkową niespodziankę.

Zobacz wideo Beata Kowalska ujawnia sekret "Rancza". Chodzi o reżysera i scenariusz

Patricia Kazadi zapozowała z serialowym ukochanym z "Rancza". Piotr Ligienza nic się nie zmienił

Kazadi na swoim instagramowym koncie pokazała kulisy prób generalnych koncertu jubileuszowego zorganizowanego w związku z 20-leciem "Rancza". Wydarzenie odbędzie się już 16 sierpnia o godzinie 20:00. W krótkim nagraniu wrzuconym na InstaStories możemy zobaczyć, jak artystka pozuje z różnymi postaciami z serialu, a wśród nich pojawił się również Piotr Ligienza, który w produkcji wcielał się w Fabiana Dudę - jej serialowego niedoszłego męża. To właśnie tę relację pokochało wielu wielbicieli produkcji. Do swojego InstaStories aktorka dodała także wpis, zachęcający fanów do oglądania zbliżającego się koncertu. "Zaczynamy próbę generalną! Aaaa! Jaki wzrusz zobaczyć wszystkich po latach" - wyznała. Warto dodać, że wyjątkowy koncert poprowadzi Ilona Ostrowska, Wojciech Adamczyk i Piotr Pręgowski.

Piotr Ligienza - tak się zmienił. W "Ranczu" wcielał się w Filipa Dudę

Ligienza zdobył dużą popularność dzięki roli Filipa Dudy w serialu "Ranczo", ale w przeciwieństwie do wielu innych gwiazd produkcji nie uczęszcza na branżowe imprezy. Aktor unika również skandali. Obecnie, mając 43 lata, Ligienza cieszy się spokojnym życiem u boku żony i dwójki dzieci, które czasem pokazuje na Instagramie. Po zakończeniu pracy przy "Ranczu" artysta nie porzucił aktorstwa - jego filmografia obejmuje zarówno role teatralne, jak i występy w filmach oraz serialach. W ostatnim czasie można było go zobaczyć w filmie "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" (2023), a wcześniej występował w produkcjach takich jak "Chrzczyny", "To musi być miłość", "Dziewczyny ze Lwowa", "Korona królów", "Planeta singli" czy "Uwikłani".