Waldemar Gilas zdobył popularność w programie "Rolnik szuka żony". Początkowo planował stworzyć związek z Ewą. Nagle to Dorota, którą wcześniej odrzucił, zakręciła mu w głowie. Obecnie para tworzy trwałą relację. Co więcej, we wrześniu 2024 roku powitali na świecie córkę Dominikę. Produkcja programu nie posiadała się z radości. "Witamy w naszej rolnikowej rodzinie! Dla takich chwil warto tworzyć ten programu!" - cieszyli się. Od jakiegoś czasu fani zastanawiali się, co ze ślubem pary. Teraz wszystko stało się jasne.

Zobacz wideo Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski wzięli ślub kościelny. "Wiara jest dla nas ważna. Tak zostaliśmy wychowani"

"Rolnik szuka żony". Co ze ślubem Waldemara i Doroty? Już wszystko jasne

Dorota i Waldemar od jakiegoś czasu są parą. Fani zaczęli dopytywać o ich ślub. Zastanawiali się, dlaczego zakochani nie stanęli jeszcze na ślubnym kobiercu. Para postanowiła rozwiać wszystkie wątpliwości. "Ludzie często piszą, że długo jesteśmy razem, a Waldek dalej się nie oświadczył, więc już pewnie tego ślubu nie będzie. Takie słowa sprawiają mi przykrość, chciałabym, by niedowiarkowie w końcu zamknęli usta" - powiedziała Dorota w rozmowie z "Rewią". Waldemar nie pozostał jej dłużny. Podkreślił, że ceremonia się odbędzie w swoim czasie. "Obiecałem Dorocie i słowa nie cofam. Ale nie zamierzam robić niczego na łapu-capu. To będzie ważna dla nas uroczystość i odpowiednie się przygotuję. Przecież będziemy ten dzień wspominać do końca życia. Może zrobię to na wakacjach, gdy będziemy tylko we dwoje" - skwitował.

"Rolnik szuka żony". Waldemar nie krył złości. Poszło o ceny cukru

Waldemar niedawno był załamany wysokimi kosztami produkcji cukru. Jak podkreśliła "Gazeta Wyborcza", wyprodukowanie kilograma cukru to koszt 2,52 zł. Warto podkreślić, że w sklepowych półkach można znaleźć go za 1,49 zł. Waldemar przekazał swoją opinię w rozmowie z "Faktem". - Przyszedł przelew z cukrowni i byłem zaskoczony. (...) W przeliczeniu z euro na naszą walutę wyszło ponad 200 zł za tonę buraków - wyznał. Rolnik jest załamany tym, że nie opłaca się już uprawa buraków cukrowych. - Widzę ceny cukru w supermarkecie i czuję lekkie wkurzenie, bo dokładam do tego interesu. (...) Proszę sobie wyobrazić, że więcej wydałem na to wszystko, niż zyskam. To jest uderzenie - skwitował Waldemar. ZOBACZ TEŻ: Ada z "Rolnika" nagle zareagowała na doniesienia o ciąży. Postawiła sprawę jasno

