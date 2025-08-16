Nowy sezon "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. W sierpniu dowiedzieliśmy się, że w najnowszej edycji show zobaczymy Agnieszkę Kaczorowską oraz Marcina Rogacewicza. W mediach regularnie się doniesienia, że tę dwójkę łączy coś więcej. Obie strony konsekwentnie unikają tego tematu. Duet już wkrótce zadebiutuje na parkiecie. Przed nimi sporo pracy. Wygląda na to, że zabrali się za nią od razu.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz już się nie ukrywają. Wymowny post w mediach społecznościowych

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zostali ciepło przyjęci jako duet w nowym sezonie "Tańca z gwiazdami". "Z takim wsparciem Marcin ma ogromne szanse namieszać w tym sezonie!" - czytamy w sieci. Fani zapowiedzieli już, że będą oglądać ich występy. "Pierwszy raz w życiu obejrzę 'Taniec z gwiazdami'", "Głosujemy na tę parę" - pisali w komentarzach. Od dawna krążyły pogłoski, że Kaczorowska i Rogacewicz zatańczą razem w programie, a teraz para nie musi już ukrywać tego przed fanami. Na InstaStories pojawiły się relacje, na których widać, że oficjalnie zaczęli już treningi. Kaczorowska udostępniła nagrania z Rogacewiczem z sali tanecznej.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w parze w "Tańcu z gwiazdami". Stefano Terrazzino zabrał głos

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz znali się przed ogłoszeniem duetów w "Tańcu z gwiazdami". Jak już podkreśliliśmy, w sieci regularnie pojawiają się plotki, że są parą. Czy to wpłynie na ich występy? Stefano Terrazzino zabrał głos w rozmowie z Plotkiem. - Jak się znasz, to może być zaletą. To zależy, jak będą pracować, jaką będą mieć chemię na parkiecie, jaką Marcin będzie mieć koordynację, jak będzie się odnajdował w tej stresującej sytuacji - stwierdził Terrazzino. - Oczywiście połączenie między ludźmi zawsze jest pomocne, bo daje spokój. Nie trzeba w takich sytuacjach być parą, bo można to złapać po pierwszych godzinach, jak się poznasz na treningu, ale niektórzy tego nie złapali, nawet jak są razem - dodał nam tancerz. Więcej przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Bursztynowicz nie ma prywatnie kontaktu z Kaczorowską. Dlaczego? Mówi wprost