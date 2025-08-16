Już jesienią w "Dzień dobry TVN" z okazji 20. urodzin programu pojawią się prezenterzy, którzy niegdyś prowadzili śniadaniówkę. Na antenie zobaczymy Kingę Rusin, Bartosza Węglarczyka, Wojciecha Jagielskiego, Oliviera Janiaka, Anna Kalczyńska, a także... Małgorzatę Rozenek-Majdan, co stacja ogłosiła 16 sierpnia. Widzowie mają mieszane uczucia.

Małgorzata Rozenek powróci do "Dzień dobry TVN". Jaka była reakcja widzów?

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat jest jedną z gwiazd stacji TVN. Zasłynęła w świadomości widzów jako "Perfekcyjna pani domu". Prowadziła również program "Projekt Lady", a także wzięła udział w "Azji Express". Mogliśmy ją oglądać również w formacie "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". W 2022 roku celebrytka została jedną z gospodyń "Dzień dobry TVN", choć nie nie długo. Po roku podziękowano jej za współpracę. Sama przyznała, że praca w telewizji na żywo to nie było dla niej łatwe doświadczenie.

Już niedługo śniadaniówka będzie obchodzić 20. urodziny i ogłoszono, że Rozenek-Majdan ponownie pojawi się w porannym programie. Widzowie już zdążyli skomentować tę sprawę w mediach społecznościowych "Dzień dobry TVN". Opinie internautów były podzielone. "Bardzo lubiłam, jak pani Małgosia była prowadzącą program", "Bardzo chętnie zobaczę Gosię w specjalnym wydaniu 'DDTVN'", "Super" - pisali. Inni nie byli aż tak entuzjastyczni co do tego pomysłu. "Nie przepadam za tą panią", "O nie..." - czytamy. A wy, co sądzicie? Dajcie znać w sondzie na dole.

Małgorzata Rozenek straciła pracę w "Dzień dobry TVN". To nam wówczas powiedziała

W 2023 roku nie tylko Rozenek-Majdan utraciła posadę w śniadaniówce - pożegnali się z nią wówczas także Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Ohme,Andrzej Sołtysik i Anna Kalczyńska. Celebrytka wielokrotnie mówiła, że praca w śniadaniówce była jej marzeniem. Przed laty przyznała w rozmowie z Plotkiem, że bywało jej trudno. - Jestem osobą, która zawsze patrzy do przodu i szuka nowych wyzwań, czerpie ze zmian, uczy się z trudności. Wiem już teraz, że nie było mi dane smucić się zbyt długo i bardzo się z tego powodu cieszę. Nigdy nie nazwałabym telewizji niewierną kochanką, bo w moim przypadku jest lojalną żoną od wielu, wielu lat. Nigdy nie miałam poczucia, że nie wykorzystuje się mojego potencjału. Zawsze miałam poczucie, że projekty, w które wchodzę, dają mi szansę na spełnienie - mówiła Plotkowi w 2023 roku.