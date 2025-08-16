Koniec spekulacji! Polsat ujawnia, z kim zatańczy Kaczorowska w "TzG"

Na ten moment fani "Tańca z gwiazdami" czekali bardzo długo. Polsat odkrywa karty i powoli zdradza, z kim w pary dobrani zostali uczestnicy show. Ogromne emocje wzbudzało ogłoszenie dotyczące Agnieszki Kaczorowskiej, bo od dawna spekulowano, że pojawi się ona na parkiecie z Marcinem Rogacewiczem. 16 sierpnia Polsat oficjalnie potwierdził tę informację.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz kolejną parą

Ogłoszenie pojawiło się w sobotę w mediach społecznościowych "Tańca z gwiazdami". Przedstawiciele produkcji wymienili liczne sukcesy taneczne Kaczorowskiej, w tym złoty medal Mistrzostw Świata i brąz na Mistrzostwach Europy. "Z takim wsparciem Marcin ma ogromne szanse namieszać w tym sezonie!" - czytamy. Jak łatwo się domyślać, oficjalne potwierdzenie, że Kaczorowska i Rogacewicz będą walczyć o Kryształową Kulę, wywołało wśród fanów formatu bardzo dużo emocji. "Pierwszy raz w życiu obejrzę 'Taniec z gwiazdami'", "Głosujemy na tę parę", "Człowiek wiedział, a jednak się łudził, że tego nie zrobicie" - czytamy w komentarzach. Cieszycie się, że ten duet zatańczy w zbliżającym się sezonie? Przypomnijmy, że nowa edycja tanecznego show ma wystartować już 14 września.

Agnieszka Kaczorowska spytana o relację z Marcinem Rogacewiczem. Tak odpowiedziała

Od dawna spekuluje się o tym, że Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza łączy coś więcej niż tylko koleżeńska znajomość. Aktorzy kilkukrotnie byli widywani razem przez paparazzi i widać było, że nie szczędzili sobie czułości. Jak na razie jednak żadne z nich nie potwierdziło oficjalnie z tych doniesień. Wygląda też na to, że Kaczorowska nie zamierza publicznie komentować kwestii dotyczących jej życia prywatnego. Tancerka podkreśliła to jasno w niedawnej rozmowie ze Światem Gwiazd. - Ja myślę, że w ogóle powinniśmy oddzielić życie prywatne od zawodowego. Rozmawiajmy o programie, o wszystkim, co jest tworzone do programu, na parkiet, a mniej o tym, co prywatne. Dajmy sobie trochę przestrzeni, wolności życia - powiedziała.