Znani satyrycy i artyści kabaretowi 15 sierpnia wcielili się w różne typy polskich mężczyzn w ramach "Kabaretowej Nocy pod Gwiazdami". Na scenie w Lidzbarku Warmińskim wystąpili m.in. Kabaret Rak, Zdolni i Skromni, Kabaret pod Wyrwigroszem, Formacja Chatelet, De DżentelmenS, Trzecia Strona Medalu, Grzegorz Halama jako Pan Józek z Bartoszem Brzeskotem, Wojtek Fiedorczuk i Tadeusz Drozda. Wybrzmiały również popularne utwory z "Męskiego Grania" w kabaretowej wersji. Gospodarzem wieczoru był Mariusz Kałamaga. Jak można przeczytać w komentarzach, tegoroczne żarty nie przypadły do gustu widzom programu.

Telewizja Polska pod ostrzałem fanów. Poszło o Kabaretową Noc pod Gwiazdami

Na scenie pojawiło się mnóstwo gwiazd, które zaprezentowały swoje ponadczasowe hity i nowe kompozycje muzyczne. To jednak nie wystarczyło, aby zaimponować fanom. W sieci pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. Widzom nie spodobały się żarty przedstawione na scenie. "Drętwo, jak nie wiem", "Tragedia i nuda", "Wciąż te same skecze, do znudzenia niestety", "Z roku na rok coraz gorzej"- czytamy na Facebooku. Choć pojawiły się też pozytywne głosy, były zdecydowaną mniejszością. Co o tym sądzicie?

Nie uwierzycie, z czego żartowali kabareciarze. Publiczność oszalała

4 lipca w Mrągowie odbyła się 26. Mazurska Noc Kabaretowa, ponownie transmitowana przez TVP. Gospodarzami wieczoru byli Katarzyna Pakosińska i Artur Andrus. Na scenie wystąpili m.in. Paranienormalni, Grupa MoCarta, Zdolni i Skromni oraz Grupa Rafała Kmity. Podczas jednego z występów Bartosz Gajda przeprowadził humorystyczną "sondę uliczną" z postacią stereotypowego Janusza w masce nosacza. Rozmawiano o wakacjach, hejcie i alkoholu. W pewnym momencie padł żart o typowym Polaku. "W wydychanym mam więcej niż Rynkowski, ale mniej niż Kozidrak" - mówił, co wywołało salwy śmiechu. To odniesienie do niedawnych incydentów - Ryszard Rynkowski usłyszał zarzut prowadzenia po alkoholu, a Beata Kozidrak w 2021 roku została prawomocnie skazana za podobne przewinienie. ZOBACZ TEŻ: Kurska rozpoczyna batalię z TVP. Zapowiada zawiadomienie prokuratury.