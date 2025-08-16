Adrianna i Michał poznali się na planie dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Są idealnym dowodem na to, że da się odnaleźć miłość przed kamerami. W lipcu zakochani świętowali drugą rocznicę ślubu. "Bawełniana. 16.07" - czytaliśmy w opisie wspólnego kadru. Niedawno bawili się także na weselu Klaudii i Valentyna, którzy także wystąpili w programie "Rolnik szuka żony". Na tym jednak nie koniec, ponieważ Ada pochwaliła się kadrami z kolejnego wesela.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila z "Rolnika" wprost o stereotypach. Co za słowa

"Rolnik szuka żony". Adrianna zdementowała plotki o ciąży

Adrianna z programu "Rolnik szuka żony" musi mierzyć się z komentarzami internautów, którzy stale podejrzewają, jej związek się rozpada. Zakochani wielokrotnie pokazywali, że ich miłość przetrwała wszelkie trudności. Ostatnio w komentarzach można natknąć się na insynuacje, że uczestniczka programu jest w ciąży. W końcu kobieta postanowiła zareagować na doniesienia. Bohaterka randkowego show opublikowała wymowne zdjęcie na InstaStories. Tak się złożyło, że była na kolejnym weselu. Pozowała w różowej, asymetrycznej sukience. Po chwili oczom fanów ukazało się czarne tło i bardzo wymowne słowa. "PS Nie jestem w ciąży" - czytamy na kolejnym InstaStories. Wygląda na to, że Ada postanowiła być bezpośrednia.

"Rolnik szuka żony". Klaudia i Valentyn wzięli ślub. Adrianna i Michał byli gośćmi

Ślub Klaudii i Valentyna odbył się w sobotę 9 sierpnia w cerkwi w Krugłym Lasku na Podlasiu. Zaproszono nie tylko rodzinę i przyjaciół pary młodej, ale także znane osoby z telewizji. Klaudia zachwycała w klasycznej białej sukni z długim welonem, a Valentyn wybrał elegancki jasny garnitur. Po wzruszającej ceremonii goście przenieśli się do hotelu w Białymstoku. Wśród zaproszonych była Marta Manowska, a także Adrianna i Michał Tyszkowie, którzy dwa lata wcześniej również wzięli ślub. Ada na tę okazję wybrała różową suknię z kwiatowym detalem i rozcięciem na nodze. Na swoich profilach mediach społecznościowych podzieliła się zdjęciami i filmikami z wesela, tym samym kończąc spekulacje o kryzysie w jej małżeństwie. ZOBACZ TEŻ: Adrianna i Michał byli na ślubie Klaudii i Valentyna z "Rolnika". Tak rolniczka wystroiła się na wesele

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię