Już 1 września na antenie Polsatu zadebiutuje nowa edycja "Milionerów". Po latach obecności w TVN, kultowy teleturniej przenosi się do nowej stacji i zapowiada spore zmiany - zarówno w formule programu, jak i w procesie rekrutacji uczestników. Jakie są nowe zasady?

"Milionerzy". Oto, co trzeba zrobić, by zasiąść przed Hubertem Urbańskim. Zrezygnowano z szybkich eliminacji

Największą nowością w nadchodzącej edycji jest rezygnacja z szybkich eliminacji znanych jako "kto pierwszy, ten lepszy". Polsat stawia teraz na inteligencję i sposób myślenia, a nie tylko szybkość reakcji. Dzięki temu więcej osób ma szansę, by dostać się do programu - jeśli tylko przekonają producentów, że to właśnie oni powinni powalczyć o milion. Jak się zgłosić? Aby wziąć udział w "Milionerach", należy wypełnić formularz zgłoszeniowy - ten dostępny jest na stronie internetowej programu lub oficjalnej witrynie Polsatu. Tam należy podać podstawowe informacje o sobie, takie jak dane kontaktowe, wykształcenie, wykonywany zawód czy zainteresowania. Następnym krokiem jest udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte dotyczące m.in. ulubionych quizów, osiągnięć, doświadczeń życiowych czy poczucia humoru.

"Milionerzy" wyłonią uczestników za pomocą castingu wideo

Kluczową kwestią jest także nagranie krótkiego filmiku, w którym kandydat musi się przedstawić i wyjaśnić, dlaczego to właśnie on powinien znaleźć się w programie. - Teraz za wszystkich będzie decydować wideo casting, na który zapraszam wszystkich, bo to jest naprawdę sama przyjemność. (...) Po castingu, po wykazaniu się odpowiednią wiedzą - najfajniejszych, najlepszych zapraszamy bezpośrednio do gry - zdradził niedawno Plotkowi Urbański. Co dalej? Po analizie zgłoszeń wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dopiero po tym etapie producenci podejmą ostateczną decyzję, kto pojawi się w nowej edycji programu i zasiądzie naprzeciwko Huberta Urbańskiego. CZYTAJ TEŻ: Ludzie na to czekali. Urbański opowiedział o kulisach nowych "Milionerów".