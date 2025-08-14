Program "Rolnik szuka żony" połączył już wiele par. Na ślubnym kobiercu stanęli między innymi Anna i Grzegorz Bardowscy, Małgosia i Paweł Borysewiczowie czy Marta Paszkin i Paweł Bodzianny. Z każdym sezonem programowa "rodzina" się powiększa. Ostatnio "tak" powiedzieli sobie Klaudia i Valentyn z dziewiątej edycji. Na weselu nie zabrakło Marty Manowskiej. Ostatnio do sieci trafiły natomiast nowe kadry z wesela zakochanych. Fotografie zachwyciły internautów.

"Rolnik szuka żony". Klaudia i Valentyn na nowych kadrach ze ślubu. "Idealne ujęcia"

Klaudia i Valentyn pobrali się w niedzielę 10 sierpnia. Uroczystość odbyła się w cerkwi. Panna młoda miała na sobie okazałą suknię z tiulu z głębokim dekoltem i kwiatowymi zdobieniami. Pan młody postawił natomiast na nieoczywisty jasny garnitur. Kadry ze ślubu pary pojawiły się na instagramowym profilu fotografki, która robiła zdjęcia podczas ceremonii.

Ślub tej Pary był pełen wzruszeń, ciepła i pięknych, drobnych gestów - takich, które na zawsze zostają w pamięci. Były spojrzenia mówiące "to jest to", uśmiechy pełne spokoju i dłonie trzymające się tak, jakby nic innego na świecie się nie liczyło

- napisała pod fotografiami. Zdjęcia zachwyciły internautów, którzy ruszyli z komplementami. "Cudowni! Idealne ujęcia", "Pięknie wyglądacie", "Cudowności! Jesteście piękni i kochani", "Klaudia wyglądała przepięknie, suknia bajeczna" - pisali w komentarzach.

"Rolnik szuka żony". Tak wyglądały przygotowania do ślubu Klaudii i Valentyna

W lipcu 2025 roku para pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie". Tam zakochani zabrali głos na temat przygotowań do ślubu. Klaudia i Valentyn byli wtedy na etapie umawiania się z zespołem, który miał wystąpić na organizowanym w Białymstoku weselu. - W sumie mamy już wszystko dopięte. Został nam zespół. Niby tylko to, ale tak naprawdę to jest 70 proc., bo to on jednak robi robotę - wyznali wówczas. Co ciekawe, zdradzili też więcej szczegółów na temat samego przyjęcia. - To jest wesele prawosławne, więc żeby to było takie na wschodnią nutę - fani mogli usłyszeć podczas ich wizyty w "PnŚ".