"Taniec z gwiazdami" coraz bardziej się rozkręca, a produkcja wykłada kolejne karty na stół. Jak dotąd, dowiedzieliśmy się, że Michał Czernecki zatańczy z Julią Suryś, Katarzyna Zillmann z Janją Lesar, a Mikołaj Bagiński z Magdaleną Tarnowską. Do grona par dołączył właśnie następny duet! "TzG" ogłosił, z kim zatańczy Maja Bohosiewicz. Jej fani na pewno się nie zawiodą!

REKLAMA

Zobacz wideo Bohosiewicz o "Love Never Lies". To już zamknięty rozdział?

Maja Bohosiewicz poznała tanecznego partnera! To z nim będzie walczyć o Kryształową Kulę

"Na tanecznym parkiecie Maję Bohosiewicz poprowadzi Albert Kosiński - zawodowy tancerz z imponującym, międzynarodowym dorobkiem" - przekazała produkcja show rankiem 14 sierpnia. "Albert zdobył m.in. Puchar Świata par zawodowych federacji IDSA, Puchar Ukrainy WDSF oraz był ćwierćfinalistą prestiżowego turnieju 'The Open' Blackpool. Prowadził także własną szkołę tańca w Odessie oraz został Półfinalistą Mistrzostw Polski w tańcach latynoamerykańskich" - dopisano pod postem na Instagramie, wymieniając spore osiągnięcia tancerza. Przypomnijmy, że w minionej edycji programu Kosiński doszedł też do finału, partnerując Adriannie Borek.

Fani Bohosiewicz nie kryli, że ich marzeniem było, by celebrytka zatańczyła akurat z Kosińskim. Wszystko przez fakt, iż w prywatnie tancerz jest zaręczony z Olgą Frycz. Aktorka przyjaźni się za to również z Bohosiewicz.

Maja Bohosiewicz może liczyć na wsparcie fanów. Zalali ją miłymi komentarzami

Po ogłoszeniu duetu Bohosiewicz i Kosiński, Instagram "Tańca z gwiazdami" został zalany komentarzami internautów. Fani celebrytki nie mogą doczekać się, by zobaczyć, jak para zatańczy na parkiecie programu. "Najlepsza para, będę kibicować, głosować", "Wow fajne połączenie", "To chyba będzie najlepszy tancerz i tancerka tej edycji!", "Powodzenia! Będzie ogień", "Widzę was w finale. Powodzonka! Będzie ogień na parkiecie", "Kolejna ulubiona para" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów. Kilka komentarzy zostawiła również siostra celebrytki Sonia Bohosiewicz. "Ale czad. Cudowna para" - napisała aktorka, dodając do tego emoji serduszek.