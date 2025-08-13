Piotr Miechowski, jeden z uczestników dziesiątej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", publicznie wyraził swoje niezadowolenie z powodu opóźniających się formalności rozwodowych z Agatą - partnerką, z którą został połączony w programie. Choć decyzja o zakończeniu małżeństwa zapadła już pod koniec ubiegłego roku, rozwód wciąż nie został sfinalizowany.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr nie może sfinalizować rozwodu z Agatą. "Powoli tracę cierpliwość na produkcję"

Para już w trakcie emisji programu wzbudzała wiele emocji wśród widzów. Ich relacja od początku pełna była napięć i konfliktów, co ostatecznie doprowadziło do rozpadu małżeństwa. Jednak mimo zakończenia wspólnego życia, formalne rozstanie nadal nie nastąpiło. Piotr, który aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, zdradził w serii pytań i odpowiedzi na Instagramie, że brak kontaktu z Agatą oraz bezczynność produkcji programu uniemożliwiają mu zakończenie tego etapu życia. Jak twierdzi, próbował kontaktować się z odpowiednimi osobami, jednak bezskutecznie. - Nie mamy żadnego kontaktu, tak samo w kwestii rozwodu się nie interesuje. Nie mamy rozwodu, nic się nie dzieje, a ja powoli tracę już cierpliwość na produkcję. Kontaktowałem się, to zganiali niby na adres, że nie dochodzą listy. Mimo podania adresu pracy również zero kontaktu" - wyznał na InstaStories.

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma żal do produkcji. Wspomniał o umowie

Zaskoczenie wśród internautów wywołała kwestia roli produkcji w sprawach rozwodowych uczestników. Piotr nie wdawał się w szczegóły, ale zasugerował, że odpowiedzialność produkcji została zapisana w umowie, jaką zawarli przed rozpoczęciem programu. "Odpowiedź jest zapisana w podpisanej umowie z produkcją" - skwitował. Sprawa wzbudza duże zainteresowanie wśród fanów programu i rodzi pytania o odpowiedzialność produkcji za życie prywatne uczestników po zakończeniu show. Czy rozwód Piotra i Agaty w końcu dojdzie do skutku? Czas pokaże.