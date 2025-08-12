Fani "Rodzinki.pl" mają powody do radości. Ich ulubiony serial powraca na antenę TVP po pięciu latach. W nowym sezonie pojawią się gwiazdy znane z poprzednich serii. Zobaczymy więc znowu całą rodzinę Boskich, czyli Małgorzatę Kożuchowską (Natalia), Tomasza Karolaka (Ludwik), Macieja Musiała (Tomek), Adama Zdrójkowskiego (Kuba) oraz Mateusza Pawłowskiego (Kacperek). 12 sierpnia członkowie obsady spotkali się na pokazie prasowym. Zdjęcia znajdziecie w galerii poniżej.

"Rodzinka.pl" wraca na antenę TVP. Tak gwiazdy serialu zaprezentowały się na spotkaniu prasowym

Jak widzimy na zdjęciach, skład aktorski postanowił zachwycić kreacjami podczas spotkania prasowego. Małgorzata Kożuchowska postawiła na tę okazję na beżowy zestaw, który zestawiła z subtelnymi, czarnymi dodatkami. Wyglądała bezbłędnie. Olga Kalicka zdecydowała się na bardziej kolorową stylizację - założyła masełkową marynarkę, jeansy oraz szpilki w kolorze fuksji. Wszystko dopełniła ciekawą i równie kolorową biżuterią. Kalicka chętnie pozowała m.in. z Emilią Dankwą, która na spotkanie przybyła w biało-czerwonym wydaniu. Młoda aktorka założyła czerwoną koszulę, białe spodnie w paski oraz ponownie - czerwone sportowe buty.

Dwójka z braci Boskich zaprezentowała się przy tym w pełni czarnych kreacjach. Zarówno Maciej Musiał, jak i Mateusz Pawłowski przybyli na wydarzenie w czarnych bluzkach i spodniach. Starszy aktor ubrał jednak do tego koszulę z krótkim rękawem, podczas gdy jego młodszy kolega postawił na jeansową katanę. Adam Zdrójkowski z drugiej strony pojawił się na spotkaniu w dość codziennej stylizacji - flanelowej koszuli w kratę, jeansach oraz butach sportowych. Swoją obecnością na wydarzeniu mógł zaskoczyć Piotr Kupicha - autor piosenki z czołówki "Rodzinki". Muzyk postawił na bardzo elegancki ubiór - założył czarną marynarkę, dopasowane do niej spodnie oraz na przełamanie - okulary z pomarańczowymi szkłami.

Tomasz Karolak nie pojawił się na wydarzeniu "Rodzinki.pl". Skomentował to w mediach społecznościowych

Wielu internautów mógł zszokować fakt, że na spotkaniu z aktorami zabrakło Tomasza Karolaka - odtwórcę jednej z głównych ról w serialu. Aktor zdecydował wyjaśnić fanom, dlaczego nie mógł pojawić się na wydarzeniu. Okazało się, że jest na wakacjach. - Oczywiście jestem z wami duchowo. (...) Nie mogłem być na dniu prasowym serialu, bo tak wypadło, że urlop... Ale pozdrawiam was serdecznie! - skomentował na InstaStories Karolak.