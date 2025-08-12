Kolejna para "Tańca z gwiazdami" ogłoszona! Fani wpadli w euforię

Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" zadebiutuje już 14 września. Polsat powoli zdradza, jak dobrano w pary uczestników nowego sezonu. 12 sierpnia przyszedł czas na kolejne ogłoszenie. Właśnie dowiedzieliśmy się, że influencer Mikołaj Bagiński trafił pod opiekę Magdy Tarnowskiej. Widzowie programu są zachwyceni takim obrotem spraw. "Mega!!! Madzia jest świetna! Więc będzie mocny duet" - czytamy w komentarzach.

"Taniec z gwiazdami". Mikołaj Bagiński zatańczy z Magdą Tarnowską

Do rozpoczęcia "Tańca z gwiazdami" pozostał już niewiele ponad miesiąc, dlatego produkcja show zdradza coraz więcej szczegółów nadchodzącej edycji. Pełną listę uczestników znamy już od jakiegoś czasu, a na początku sierpnia Polsat zaczął ujawniać, jak zostali dobrani w pary. Wiemy już, że Mikołaj Bagiński, znany w sieci jako Bagi, zatańczy z Magdą Tarnowską, która w programie ma okazję spełniać się od niedawna. Tancerka zadebiutowała w produkcji wiosną tego roku. W parze z aktorem Michałem Barczakiem zajęła szóste miejsce. Czy tym razem ma szansę bardziej zbliżyć się do upragnionej Kryształowej Kuli? O tym są przekonani fani "Tańca z gwiazdami". Instagramowy post Polsatu, w którym ogłoszono nową parę, zalała fala pozytywnych komentarzy. "Wygracie to!", "Lecicie po Kryształową Kulę", "Ulubiona para!" - zachwycają się internauci.

Mikołaj Bagiński jest influencerem i twórcą internetowym, którego na TikToku obserwuje ponad 800 tys. osób. Jest także założycielem odzieżowej grupy DRE$$CODE, a także streetwearowej marki. Bagi w rozmowie z polsat.pl podkreśla, że do udziału w programie podchodzi poważnie i samodzielnie rozpoczął już przygotowania. - Byłoby to nieuczciwe, gdybym przyszedł tutaj tylko po kontent na TikToka. Oczywiście, to też będzie, bo moim marzeniem jest, żeby połączyć świat internetu i telewizji, ale to nie jest głównym celem - zaznaczył.

"Taniec z gwiazdami". Pary poznajemy powoli. Kogo ogłosił już Polsat?

Przypomnijmy, że Mikołaj Bagiński i Magda Tarnowska są trzecią parą ujawnioną przez Polsat. Wiadomo już, że na parkiecie zmierzą się także Michał Czernecki w parze z Julią Suryś oraz Katarzyna Zillmann z Janją Lesar. Suryś w rozmowie z Plotkiem wyjawiła, że zależy jej przede wszystkim na tym, aby swojego partnera z programu zarazić miłością do tańca. - Taki jest mój cel, a ocenę tego, czy jest szansa na Kryształową Kulę, zostawię jurorom i widzom - powiedziała nam tancerka.