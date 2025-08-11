Klaudia i Valentyn byli jedną z ulubionych par widzów dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Zakochani zamieszkali razem w Krugłym Lasku, a o swoich zaręczynach, które odbyły się w 2023 r., opowiedzieli w świątecznym odcinku show. Niedawno wreszcie przyszedł czas na ich upragnioną ceremonię ślubną.

"Rolnik szuka żony". Klaudia i Valentyn wzięli ślub. Pojawili się także sąsiedzi znani z tej samej edycji

Uroczystość odbyła się w sobotę 9 sierpnia w malowniczej cerkwi w Krugłym Lasku na Podlasiu. Ślub przyciągnął nie tylko rodzinę i przyjaciół zakochanych, ale także dobrze znane twarze z telewizji. Klaudia na uroczystości olśniewała w klasycznej, białej sukni z długim welonem, a Valentyn wybrał elegancki garnitur w jasnym odcieniu. Po wzruszającej ceremonii goście przenieśli się do jednego z białostockich hoteli, gdzie przy suto zastawionych stołach i muzyce granej na żywo bawiono się do samego rana. Oprócz prowadzącej program Marty Manowskiej, w uroczystości uczestniczyli także Adrianna i Michał Tyszkowie, również z tej samej edycji show Telewizji Polskiej. Małżeństwo, które dwa lata temu także powiedziało sobie sakramentalne "tak", przyjechało, by wspólnie świętować z sąsiadami. Adrianna postawiła na różową suknię z dużym kwiatowym detalem i rozcięciem na nodze. Kobieta w mediach społecznościowych pokazała fragmenty zabawy weselnej oraz pamiątkowe zdjęcia z nowożeńcami i ukochanym, ucinając tym samym spekulacje o rzekomym kryzysie w swoim małżeństwie.

"Rolnik szuka żony". Klaudia i Valentyn opowiedzieli o przygotowaniach do ślubu. Zagościli w "Pytaniu na śniadanie"

Jeszcze w lipcu Klaudia i Valentyn gościli w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiedzieli o przygotowaniach do swojego wielkiego dnia. Wtedy byli właśnie na etapie ustalania szczegółów z zespołem, który miał zagrać na białostockim weselu. - W sumie mamy już wszystko dopięte. Został nam zespół. Niby tylko to, ale tak naprawdę to jest 70 proc., bo to on jednak robi robotę - mówili w studiu. Przy okazji zakochani zdradzili więcej informacji o charakterze przyjęcia. - To jest wesele prawosławne, więc żeby to było takie na wschodnią nutę - wyjaśnili.