Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" zapowiada się naprawdę interesująco. Poznaliśmy już wszystkich uczestników. W jesiennej odsłonie na parkiecie zobaczymy: Ewę Minge, Mikołaja "Bagi" Bagińskiego, Marcina Rogacewicza, Aleksandra Sikorę, Lanberry, Maurycego Popiela, Barbarę Bursztynowicz, Wiktorię Gorodecką, Maję Bohosiewicz, Tomasza Karolaka, Michała Czerneckiego i Katarzynę Zillmann, która w ostatnim czasie wzbudza sporo emocji. Wioślarka ma zatańczyć w duecie z kobietą. Decyzja stacji nie wszystkim przypadła do gustu.

Katarzyna Zillmann pokazała, że ma dystans do hejterskich komentarzy. "Życie jest dobre"

"Polsat. Naprawdę?", "To już wiem, że nie będę oglądać tej edycji", "Miejmy nadzieję, że długo nie potańczy", "Mnie się ten pomysł też nie podoba" - czytamy pod wpisem, w którym stacja potwierdziła, że Zillmann zatańczy z Janją Lesar. Wioślarka najwyraźniej na bieżąco śledzi reakcje na jej udział w "TzG". Kilka dni później na jej profilu pojawiła się wymowna rolka. Na nagraniu widzimy, jak Zillmann spędza czas na plaży z ukochaną. "Wstałam z łóżka, dziewczyna gorąca, żadna opinia w internecie niekreatywna na tyle, aby mnie urazić, nie pada. Życie jest dobre. Dzień dobry. U mnie oprócz paruset nowych, skonfundowanych fanów pod postami bez zmian" - napisała. Myślicie, że to uciszy hejterów? Nagranie, o którym mowa, znajdziecie na końcu artykułu.

Katarzyna Zillmann może liczyć na wsparcie fanów. "Jak dla mnie, obie jesteście cudowne"

Warto zaznaczyć, że mimo hejterskich komentarzy Zillmann ma także spore grono wielbicieli, które wydaje się powiększać z każdym dniem. Pod najnowszą rolką zaroiło się od słów wsparcia. "Jesteście cudowne. Kasiu, mocno trzymam za ciebie kciuki", "Jaka ty jesteś pozytywna! Zarażasz radością i optymizmem", "Mam nadzieję, że pokażesz wszystkim hejterom, jak się tańczy. Mocno kibicuję!", "Nie przejmować się tymi, którzy szukają pretekstu, żeby dowalić. Muszą mieć bardzo smutne życie, skoro zajmują się cudzym. Jak dla mnie obie jesteście cudne" - czytamy.