Pod koniec lipca pisaliśmy o tym, że Łukasz Nowicki został prowadzącym nowej edycji "The Voice Senior". Dołączył do Marty Manowskiej, tym samym zajmując miejsce Roberta Stockingera. "O pracy z Martą marzyłem od dawna. Stworzyliśmy nawet wspólne projekty, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego, ale się nie poddajemy. Cenię Martę, a ona mnie toleruje, więc to już dużo. Wspólnie poprowadzimy program, więc będę mógł się chwalić, że pracuję z Martą. Ale też każde z nas będzie miało wiele odrębnych zadań, więc liczę, że się sobą nie zmęczymy" - mówił Łukasz Nowicki. Teraz poznaliśmy wszystkich trenerów formatu.

"The Voice Senior". Alicja Majewska wraca do programu. "Nie przyjmując propozycji..."

Telewizja Polska potwierdziła, że Alicja Majewska wraca do programu "The Voice Senior" w roli trenerki. Towarzyszyć jej będą Majka Jeżowska, Andrzej Piaseczny i Robert Janowski. To oznacza, że z formatem żegnają się trenerki z poprzedniej edycji: Tatiana Okupnik oraz Małgorzata Ostrowska. W nowym wywiadzie Alicja Majewska przyznała, że decyzja o powrocie do programu nie była dla niej łatwa, ale nie mogła odrzucić propozycji. "Udział w programie bardzo absorbuje czasowo, a do tego niektóre terminy kolidowały z wcześniej zaplanowanymi koncertami. Poza tym jest porzekadło, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki – sympatii widzów, ponoć zyskanej przed paroma laty, nikt mi przecież nie zagwarantuje. Ale… nie przyjmując propozycji, pozbawiłabym się możliwości poznania fascynujących życiorysów, ciekawych osobowości i nierzadko pięknych głosów' - czytamy na stronie tvp.pl.

"The Voice Senior". Alicja Majewska cieszy się z powrotu do programu. "Będę oceniać w gronie tych, których lubię i cenię"

Alicja Majewska otwarcie mówi o tym, że jest zadowolona ze składu trenerskiego w formacie "The Voice Senior. Wspomniała o współpracy z Andrzejem Piasecznym. "Niebagatelne jest też to, że będę oceniać w gronie tych, których lubię i cenię, a za barwnymi, kwiecistymi perorami Andrzeja już tęsknię" - przekazała piosenkarka.