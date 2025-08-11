Już niedługo ruszą oficjalne treningi do nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Jesienna odsłona zbliża się wielkimi krokami, więc nic dziwnego, że emocje z dnia na dzień są coraz większe. Poznaliśmy już wszystkich uczestników, ale nie znamy jeszcze wszystkich par. Jak na razie stacja potwierdziła tylko dwie z nich. Michał Czernecki zatańczy z Julią Suryś, a Katarzyna Zillman z Janją Lesar. Mnóstwo osób zastanawia się, z kim produkcja sparowała Kaczorowską. Jedna z fanek tancerki chciała się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat. Taką odpowiedź dostała.

Agnieszka Kaczorowska opowiada o kulisach programu. Wtem padło pytanie o partnera

Tancerka zorganizowała ostatnio dla swoich obserwatorów krótką sesję Q&A, w której opowiedziała nieco więcej o samym formacie. Zdradziła m.in., że uczestnicy podczas większości odcinków nie mają żadnego wpływu na muzykę. "Dopiero w finałowym freestyle'u wybiera się muzykę. O reszcie decyduje produkcja" - tłumaczyła. Nie mogło zabraknąć również pytania o tanecznego partnera. Kaczorowska ujawniła, że już wie, z kim zatańczy. "Mieliśmy wszyscy spotkanie z produkcją, na którym dowiedzieliśmy się, kto z kim tańczy" - napisała. Nie chciała jednak jeszcze zdradzać, u czyjego boku pojawi się na parkiecie. Do odpowiedzi dołączyła czarno-białe zdjęcie, na którym tajemniczy mężczyzna przykłada jej palec do ust. Ujęcie znajdziecie w naszej galerii. Przypomnijmy, że z naszych informacji wynika, iż Kaczorowska ma zatańczyć w parze z Marcinem Rogacewiczem.

Agnieszka Kaczorowska dostała podwyżkę. Tyle zarobi w "Tańcu z gwiazdami"

Jak dowiedział się Pudelek, w nowej edycji tanecznego show Kaczorowska zarobi nieco więcej niż w poprzedniej odsłonie. "Zaproponowali w docenieniu za ostatnie osiągnięcia w programie, że zaokrąglą jej gażę z dziewięciu do dziesięciu tysięcy złotych za odcinek. Ona sama nie śmiała nawet prosić o jakiekolwiek negocjowanie kontraktu, bo wie, że są osoby, które tam zarabiają o wiele mniej, więc taki gest bardzo ją ucieszył" - wyjawił informator portalu.