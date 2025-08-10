Już jesienią zobaczymy nowy sezon "Tańca z gwiazdami". Już teraz mówi się, że tym razem Polsat przyciągnie tłumy widzów przed telewizorów, a wszystko to za sprawą gwiazd, które zaprosił do udziału w show. Wiadomo, że na parkiecie będą pląsać takie gwiazdy, jak Tomasz Karolak, Maja Bohosiewicz, Ewa Minge czy Marcin Rogocewicz, który ma szansę rozgrzać parkiet z Agnieszką Kaczorowską. Teraz ujawniono, z kim zatańczy Katarzyna Zillmann. To znana tancerka!

Katarzyna Zillmann będzie pląsać w "Tańcu z gwiazdami". Już wiadomo, z kim

Telewizja Polsat właśnie ogłosiła, z kim zatańczy Katarzyna Zillmann. Na instagramowym profilu pojawiła się informacja, że taneczną partnerką wioślarki będzie Janja Lesar. "Katarzyna Zillmann zatańczy w parze z Janją Lesar! Janja to prawdziwa mistrzyni parkietu - w swoim dorobku ma m.in. zwycięstwo w prestiżowym turnieju w Blackpool oraz tytuł Mistrzyni Świata i Mistrzyni Polski w tańcach latynoamerykańskich! W naszym programie tańczyła z największymi gwiazdami, a obecnie jest także choreografką show. Czy razem z Kasią stworzą duet, który nas zaskoczy i zachwyci? Przekonamy się 14 września!" - czytamy w poście.

Natychmiast posypały się komentarze. Internauci nie kryli zachwytu. "Będzie pięknie!" - napisała Martyna Kaczmarek, influencerka i uczestniczka "Top Model". "Czekam", "O wow!", "Będzie ogień! Nie wiem, czy ten parkiet jest na to gotowy. Nie mogę się doczekać", "Nie mogę się doczekać, będzie się działo. 'Taniec z gwiazdami" oglądam tylko ze względu na Kasię Zillmann", "No i fajnie! Janja Lesar cieszę się, że wracasz po przerwie jako tancerka i partnerka taneczna uczestnika, w tym sezonie, uczestniczki", "Cudownie, jestem z ciebie dumny!", "Janja! To będzie wspaniała para" - czytamy.

Katarzyna Zillmann w "Tańcu z gwiazdami". Wicemistrzyni olimpijska spróbuje swoich sił na parkiecie

Katarzyna Zillmann to utytułowana wioślarka, wicemistrzyni olimpijska z Tokio, a także mistrzyni świata i Europy. Na swoim koncie ma mnóstwo sukcesów, ale ten taneczny dopiero przed nią. Gdy gruchnęła wiadomość, że pojawi się w "Tańcu z gwiazdami", to wywołała niemałe emocje. Tym bardziej że Katarzyna Zillmann jako pierwsza w historii show zatańczy w parze z kobietą. Prywatnie jest związana z kajakarką Julią Walczak. Obie chętnie publikują wspólne zdjęcia na Instagramie i nie kryją się ze swoim uczuciem.