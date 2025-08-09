Dziesiątki komentarzy po występie Kwiatkowskiego w TVP. Piszą o jednym

Dawid Kwiatkowski jest jednym z najbardziej aktywnych muzyków. Piosenkarz nieustannie koncertuje i chętnie pojawia się podczas różnych wydarzeń muzycznych w całej Polsce. Stało się tak również w przypadku koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. 9 sierpnia oprócz Kwiatkowskiego na scenie mogliśmy także zobaczyć m.in. Michała Szpaka, Anię Rusowicz, zespół Feel oraz Patrycję Markowską. Przeglądając komentarze internautów, możemy stwierdzić, że to występ Kwiatkowskiego przypadł im jednak najbardziej do gustu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wyznania Dawida Kwiatkowskiego [KOŁO PLOTKA]

Dawid Kwiatkowski zachwycił internautów tym występem. "Super się oglądało"

Występ Kwiatkowskiego w Lublinie z jego hitową piosenką "Proste" prędko pojawił się w mediach społecznościowych Telewizji Polskiej. Widzowie niemal jednogłośnie ocenili, że jego wykon był po prostu świetny. "Super! Wspaniały występ", "Naprawdę fajny chłopak, świetny artysta", "Brawo, Dawidzie. Pięknie jesteś wszechstronnym artystą", "Piękny głos", "Cudownie! Super się oglądało, świetny występ", "Dawid zawsze z klasą. Super, jesteś wielki" - mogliśmy przeczytać pośród ponad setki pochlebnych wpisów.

Dawid Kwiatkowski nie kryje, że jest wdzięczny za wsparcie fanów. Taki post niedawno udostępnił

Kwiatkowski należy przy tym do grona artystów, którzy bardzo cenią sobie wsparcie od fanów. Muzyk postanowił dać im to do zrozumienia za sprawą udostępnionego w lipcu wpisu na Instagramie. Opublikował wtedy czarno-białe zdjęcie z koncertu oraz wymowny podpis. "Co ja, Boże, takiego zrobiłem, żeś mi zesłał tych ludzi, co mi rękę cały czas podają i sprawiają, że unoszę się nad ziemią i mam ochotę krzyczeć ze szczęścia?" - napisał pod fotografią Kwiatkowski. "Jak ja mam się za to odpłacić? W sumie Tobie przecież nie trzeba. No tak" - dopisał dalej wokalista, a jego słowa chwyciły za serca obserwatorów. "Co za widok, rozczulające... A my krzyczymy ze szczęścia, mając takiego Dawida w swoim życiu!" - napisała jedna z fanek w komentarzach pod wpisem muzyka. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "'Co ja, Boże, takiego zrobiłem?'. Kwiatkowski nagle udostępnił poruszający post".