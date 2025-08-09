"Chyłka" to polska produkcja kryminalno-sądowa oparta na powieściach Remigiusza Mroza. Główną bohaterką jest Joanna Chyłka - bezkompromisowa, błyskotliwa i często bezpośrednia prawniczka, która specjalizuje się w sprawach karnych. Wcieliła się w nią Magdalena Cielecka. Fani od razu pokochali jej postać, a rola prawniczki stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kreacji w jej karierze. Mróz właśnie wyjawił, że to wcale nie Cielecka miała pierwotnie wcielić się w tytułową Chyłkę.

Remigiusz Mróz ujawnił prawdę. To ona mogła wygryźć Cielecką

Na profilu pisarza pojawił się archiwalny wpis na temat "Chyłki". Serial miał nosić inny tytuł, a za jego produkcję odpowiadałaby inna stacja. Z udostępnionych informacji wynika, że w charyzmatyczną prawniczkę miała wcielić się Małgorzata Bela, polska supermodelka i aktorka. "Pierwsze przymiarki castingowe do Chyłki - końcówka 2016 roku. Projekt był wtedy w innej stacji, nosił inny tytuł, a nasi bohaterowie mieli zupełnie inne twarze. Choć, jak widać, niektóre na dobre pozostały w Chyłkowej orbicie. Dobrego weekendu" - pisał Mróz. Pod wpisem zaroiło się od komentarzy fanów, którzy nie mieli wątpliwości, że zmiany wyszły na lepsze. "Piekielnie bosko, że Chyłka miała koniec końców twarz Magdy Cieleckiej", "Nie wyobrażam sobie, żeby Chyłkę grał ktoś inny niż Magdalena Cielecka", "Jak Chyłka, to tylko Cielecka" - pisali.

Małgorzata Bela ma na koncie występy w znanych produkcjach. Gdzie można ją zobaczyć?

Nie da się ukryć, że występ w "Chyłce" mógł okazać się najważniejszym punktem w karierze aktorki. Małgorzata Bela przez lata raczej skupiała się na modelingu i to właśnie w tej branży ma najwięcej sukcesów. W 1998 roku zadebiutowała na pokazach Commes des Garçons, Givenchy i Balenciaga w Paryżu. Prezentowała kolekcje oraz brała udział w kampaniach reklamowych sławnych projektantów i domów mody. Pracowała dla takich marek jak Aquascutum, Calvin Klein, Chanel, Chloé, Donna Karan i Giorgio Armani. Jako aktorka zadebiutowała w filmie Małgorzaty Szumowskiej "Ono". Później wystąpiła jeszcze w kilku produkcjach. Można było ją zobaczyć m.in. w "Karol. Człowiek, który został papieżem", "Janosik. Prawdziwa historia" i "Bez tajemnic".