Smutne wieści nadeszły z zagranicznych portali. Yanin Campos, znana meksykańska szefowa kuchni i influencerka, nie żyje. Kobieta zmarła w wieku zaledwie 38 lat. Popularność zdobyła dzięki udziałowi w programie "MasterChef" w 2018 roku, gdzie zajęła szóste miejsce. Rok później wystąpiła specjalnej edycji programu, "MasterChef México La Revancha", gdzie zdobyła 11. miejsce. Yanin Compos zginęła w dramatycznym wypadku.

"MasterChef". Nie żyje uczestniczka. 38-latka zmarła tragicznie

Tragiczny wypadek samochodowy wydarzył się 2 sierpnia w jej rodzinnym mieście Chihuahua. Jak podał portal El Financier", auto prowadzone przez Campos nagle zjechało z drogi. Około 6:30 czasu lokalnego kobieta uderzyła w zaparkowany pojazd. Trwa śledztwo, by ustalić, czy przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość lub brak ostrożności. Służby ratunkowe szybko przewiozły poszkodowaną do szpitala. Życia uczestniczki "MasterChefa" nie udało się uratować. Kobieta zmarła dwa dni później z powodu rozległych obrażeń. O jej śmierci jako pierwszy poinformował brat Raul za pośrednictwem Facebooka. Podziękował wszystkim za napływające kondolencje i zaprosił bliskich na uroczystość pogrzebową. Póki co, nie wiadomo kiedy dokładnie odbędzie się ostatnie pożegnanie.

"MasterChef". Fani i bliscy żegnają tragicznie zmarłą Yanin Campos

W ostatnim czasie Yanin Campos intensywnie budowała swoją aktywność w sieci. Na TikToku obserwowało ją niemal 100 tysięcy użytkowników. Na Instagramie zebrała ponad 76 tys. fanów. Jej cieszyły się dużym zainteresowaniem. Profile uczestniczki "MasterChefa" w mediach społecznościowych przyciągały szeroką publiczność. Obecnie internauci opłakują jej śmierć. Przekazali mnóstwo wsparcia pod postem brata Yanin. "Bardzo mi przykro z powodu twojej straty, niech Bóg da ci siłę i pocieszenie", "Bracie bardzo mi przykro, prawda przesyłam wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje dla całej twojej rodziny", "Moje najszczersze kondolencje" - czytamy w komentarzach na Facebooku.