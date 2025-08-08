8 sierpnia portal wirtualnemedia.pl podał informację o tym, że Marzena Rogalska wraca do programu "Pytanie na śniadanie". "Zostanie nową partnerką antenową Łukasza Nowickiego, z którym prowadziła program w przeszłości. Ich wspólny debiut ma nastąpić już niebawem. Rogalska zajmie miejsce Joanny Górskiej, która znika ze śniadaniówki TVP2, ale zostaje w telewizji publicznej" - czytaliśmy. Telewizja Polska potwierdziła te doniesienia. Porozmawialiśmy z informatorem ze stacji, który zdradził szczegóły powrotu Rogalskiej.

"Pytanie na śniadanie". Informator z TVP wprost o powrocie Marzeny Rogalskiej. "Już nie możemy się doczekać"

Informator ze stacji jest przekonany, że powrót Marzeny Rogalskiej to doskonały pomysł. Wszystko przez jej bogate doświadczenie zawodowe. - Marzena Rogalska to niewątpliwie ikona polskiej telewizji śniadaniowej, dlatego bardzo cieszymy się, że po kilku latach przerwy do nas wraca. Tym bardziej, że będzie miała okazję stworzyć duet z Łukaszem Nowickim, z którym przed laty prowadziła już "Pytanie na Śniadanie" - powiedział nam. Informator dodał, że decyzja o powrocie Rogalskiej była podyktowana m.in. opiniami widzów śniadaniówki. - Cały czas wsłuchujemy się głosy naszych widzów, a oni zdecydowanie kochają Marzenę i podobnie jak my, tęsknili za tą parą. Już nie możemy się doczekać ich pierwszego wspólnego wydania, które już bardzo niebawem - skwitował.

"Pytanie na śniadanie". Internauci zachwyceni powrotem Marzeny Rogalskiej. Lawina komentarzy

Pod nagraniem z Marzeną Rogalską na instagramowym profilu produkcji "Pytanie na śniadanie" zaroiło się od komentarzy internautów. Byli zachwyceni powrotem prezenterki do formatu. "Jak się cieszę. Będę oglądać", "Wspaniała wiadomość", "Cudownie", "Kocham i ogromnie się cieszę", "Ale newsy. Cudownie! Chętnie wrócę do oglądania tego formatu", "Ta wiadomość zrobiła mi dzień. Świetnie" - pisali internauci w sekcji komentarzy. A co wy sądzicie o powrocie Marzeny Rogalskiej do programu "Pytanie na śniadanie"? Dajcie znać w sekcji komentarzy.