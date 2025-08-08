Ada z dziewiątego sezonu "Rolnik szuka żony" stała się jedną z najpopularniejszych uczestniczek show. Po udziale w programie i znalezieniu w nim miłości u boku Michała, dziewczyna zaczęła spełniać się w roli influencerki. Obecnie jej profilu na Instagramie śledzi aż 100 tys. użytkowników. Ada udostępnia jednak najczęściej InstaStories, podczas gdy post na jej koncie pojawiają się nieco rzadziej. 7 sierpnia celebrytka zaskoczyła obserwatorów i udostępniła pierwsze od kilku miesięcy zdjęcie.

"Rolnik szuka żony". Ada udostępniła nowe zdjęcie. Fani są zachwyceni jej urodą

Ostatni post na profilu Ady pojawił się pod koniec kwietnia bieżącego roku. Influencerka zaprezentowała się wtedy fanom w wyjściowej, różowej stylizacji. Następnie przez prawie cztery miesiące Ada udostępniała jedynie InstaStories. Zmieniło się to jednak 7 sierpnia, gdy opublikowała na koncie nowe selfie. Widzimy na nim uczestniczkę "Rolnika" lekko uśmiechającą się do kamery. Właśnie do uśmiechania się Ada nawiązała również w opisie pod fotografią. "Podobno uśmiech to najkrótsza droga do drugiego człowieka! A więc… uśmiechniesz się?" - zagadnęła swoich obserwatorów gwiazda. W sekcji komentarzy prędko zaroiło się od miłych wpisów.

"Ślicznotka", "Pięknie", "Super wyglądasz", "Naturalna piękna dziewczyna", "Miło cię widzieć Ada" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów internautów.

Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" świętowali niedawno rocznicę. Taki post udostępniła influencerka

W połowie lipca Ada opublikowała wpis na InstaStories z okazji drugiej rocznicy ślubu z Michałem. Mimo wielu spekulacji na temat ich rzekomego rozstania, para co jakiś czas przypomina internautom, że wszystko jest między nimi w porządku i wciąż pałają do siebie uczuciem. Gdy Ada wrzuciła zdjęcie ze ślubu, dodatkowo wymownie je podpisała. "Bawełniana. 16.07" - opisała fotografię uczestniczka show, nawiązując do rodzaju rocznicy, którą świętują. Udostępniony przez Adę kadr oraz więcej informacji na ten temat znajdziecie w artykule: "Co za wieści o Adzie i Michale z "Rolnika". Dopiero co brali ślub".