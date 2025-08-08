Z dnia na dzień pojawia się coraz więcej informacji na temat najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Poznaliśmy już wszystkich uczestników. Jesienią na parkiecie zobaczymy: Ewę Minge, Mikołaja "Bagi" Bagińskiego, Marcina Rogacewicza, Aleksandra Sikorę, Lanberry, Maurycego Popiela, Barbarę Bursztynowicz, Wiktorię Gorodecką, Katarzynę Zillmann, Tomasza Karolaka, Michała Czerneckiego i Maję Bohosiewicz. Nie do końca jeszcze wiadomo, jak będą wyglądać same pary. 8 sierpnia na profilu "TzG" pojawiła się pierwsza informacja na ten temat.

"Taniec z gwiazdami". Michał Czernecki już ma parę

"Michał Czernecki i Julia Suryś już wkrótce pojawią się razem na parkiecie 'Tańca z gwiazdami'. Julia z tańcem związana jest od najmłodszych lat, osiągnęła najwyższą klasę taneczną 'S' zarówno w stylu latynoamerykańskim, jak i standardowym. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w tańcu towarzyskim, a także tegoroczna Mistrzyni Polski Zawodowców! Na co dzień Julia pracuje również w modelingu" - czytamy. Fani programu bardzo entuzjastycznie przyjęli tę informację. "Super", "Już wiem, komu będę kibicować", "Genialna informacja", "Moja ulubiona para" - pisali zachwyceni.

"Taniec z gwiazdami". Niepokojące wieści przed startem treningów

W mediach pojawiła się informacja o problemach zdrowotnych Barbary Bursztynowicz. Aktorka ujawniła, że córka przekonała ją, by zaczęła się rozciągać, zanim wkroczy na parkiet. Gwiazda posłuchała rady, co nie skończyło się dla niej dobrze. - Moja córka zaproponowała mi, żebym się wzmocniła fizycznie przed startem programu i żebym poszła na pilates. Poszłam i to się źle skończyło. No niestety kręgosłup mi wysiadł. I to już po drugich zajęciach. Teraz jestem pod opieką masażystów - powiedziała w rozmowie z serwisem Viva.pl.

