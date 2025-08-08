Telewizja Polska nie zwalnia tempa ze zmianami. W ostatnim czasie najwięcej dzieje się w "Pytaniu na śniadanie". Stacja cały czas eksperymentuje z nowymi prowadzącymi. 29 lipca śniadaniówkę próbnie poprowadzili Marta Surnik i Grzegorz Dobek. Po ich występie w sieci zaroiło się od pozytywnych komentarzy. Z programem pożegnała się natomiast Joanna Górska. Prezenterka miała rozstać się z redakcją w związku z "nowymi wyzwaniami zawodowymi". Wiadomo, że w "PnŚ" zostanie jej ekranowy partner Łukasz Nowicki. Wygląda na to, że producenci znaleźli już nową prowadzącą.
Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, Marzena Rogalska po ponad czterech latach powróci do Telewizji Polskiej. W ostatnim czasie była związana z TVN Style. "Marzena Rogalska zostanie nową partnerką antenową Łukasza Nowickiego, z którym prowadziła program w przeszłości. Ich wspólny debiut ma nastąpić już niebawem. Rogalska zajmie miejsce Joanny Górskiej, która znika ze śniadaniówki TVP2, ale zostaje w telewizji publicznej" - czytamy. 8 sierpnia stacja potwierdziła tę informację. "To będzie duet z historią i świetną energią. Kiedy Marzena pojawi się w programie? Tego jeszcze nie zdradzamy, ale już bardzo niedługo!" - czytamy.
W ciągu ostatnich miesięcy z prowadzeniem programu poza Górską pożegnali się Piotr Wojdyło, Tomasz Tylicki, Katarzyna Pakosińska i Klaudia Carlos. To efekty zmiany szefostwa. Od listopada za program odpowiedzialna jest Barbara Dziedzic, która zastąpiła Kingę Dobrzyńską.
Tuż po debiucie nowych prowadzących na profilu produkcji w mediach społecznościowych pojawił się post z Martą Surnik i Grzegorzem Dobkiem. Pod publikacją zaroiło się od komentarzy widzów, którzy jednogłośnie przyznali, że Surnik i Dobek w roli prowadzących to strzał w dziesiątkę "Nowi prowadzący jak najbardziej na plus", "Wesoła, na luzie, sympatyczna para", "Brawa", "Cudownie" - pisali. Z ich debiutu zadowoleni byli także producenci. - Wypadli świetnie, widzowie i szefostwo programu są nimi zachwyceni, dlatego żaden scenariusz nie jest teraz wykluczony i bardzo poważnie rozważana jest opcja rozszerzenia grona prowadzących - przekazało źródło Plotka.
