Telewizja Polska nie zwalnia tempa ze zmianami. W ostatnim czasie najwięcej dzieje się w "Pytaniu na śniadanie". Stacja cały czas eksperymentuje z nowymi prowadzącymi. 29 lipca śniadaniówkę próbnie poprowadzili Marta Surnik i Grzegorz Dobek. Po ich występie w sieci zaroiło się od pozytywnych komentarzy. Z programem pożegnała się natomiast Joanna Górska. Prezenterka miała rozstać się z redakcją w związku z "nowymi wyzwaniami zawodowymi". Wiadomo, że w "PnŚ" zostanie jej ekranowy partner Łukasz Nowicki. Wygląda na to, że producenci znaleźli już nową prowadzącą.

Zobacz wideo Surnik nie ogląda "halo tu Polsat". Wbiła szpilę. "Jestem zwolenniczką estetyki, która mniej mnie razi w oczy"

"Pytanie na śniadanie". Marzena Rogalska wraca po latach do TVP

Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, Marzena Rogalska po ponad czterech latach powróci do Telewizji Polskiej. W ostatnim czasie była związana z TVN Style. "Marzena Rogalska zostanie nową partnerką antenową Łukasza Nowickiego, z którym prowadziła program w przeszłości. Ich wspólny debiut ma nastąpić już niebawem. Rogalska zajmie miejsce Joanny Górskiej, która znika ze śniadaniówki TVP2, ale zostaje w telewizji publicznej" - czytamy. 8 sierpnia stacja potwierdziła tę informację. "To będzie duet z historią i świetną energią. Kiedy Marzena pojawi się w programie? Tego jeszcze nie zdradzamy, ale już bardzo niedługo!" - czytamy.

W ciągu ostatnich miesięcy z prowadzeniem programu poza Górską pożegnali się Piotr Wojdyło, Tomasz Tylicki, Katarzyna Pakosińska i Klaudia Carlos. To efekty zmiany szefostwa. Od listopada za program odpowiedzialna jest Barbara Dziedzic, która zastąpiła Kingę Dobrzyńską.

"Pytanie na śniadanie". Marta Surnik i Grzegorz Dobek podbili serca widzów

Tuż po debiucie nowych prowadzących na profilu produkcji w mediach społecznościowych pojawił się post z Martą Surnik i Grzegorzem Dobkiem. Pod publikacją zaroiło się od komentarzy widzów, którzy jednogłośnie przyznali, że Surnik i Dobek w roli prowadzących to strzał w dziesiątkę "Nowi prowadzący jak najbardziej na plus", "Wesoła, na luzie, sympatyczna para", "Brawa", "Cudownie" - pisali. Z ich debiutu zadowoleni byli także producenci. - Wypadli świetnie, widzowie i szefostwo programu są nimi zachwyceni, dlatego żaden scenariusz nie jest teraz wykluczony i bardzo poważnie rozważana jest opcja rozszerzenia grona prowadzących - przekazało źródło Plotka.