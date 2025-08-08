Już jesienią na antenie Polsatu wystartuje nowa edycja "Tańca z gwiazdami". Już teraz mówi się, że będzie to jedna z najgorętszych edycji, a wszystko to za sprawą gwiazd, które zatańczą na parkiecie. Wiadomo, że w show zobaczymy m.in. Ewę Minge, Maję Bohosiewicz czy Marcina Rogacewicza. Pojawi się też dawna gwiazda "Klanu" - Barbara Bursztynowicz. 71-letnia aktorka chciała przygotować się do udziału w show jeszcze przed treningami. Niestety, uległa kontuzji.

Barbara Bursztynowicz miała kontuzję. Ratuje się u specjalistów

"Taniec z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami, nic więc dziwnego, że gwiazdy chcą się przygotować do tak dużego wysiłku. Barbara Bursztynowicz nie jest tu wyjątkiem. Aktorka ujawniła, że córka ją przekonała, by zaczęła się rozciągać, zanim wkroczy na parkiet. Barbara Bursztynowicz posłuchała rady, co nie skończyło się dla niej dobrze - doznała bowiem kontuzji i teraz musi ratować się u specjalistów.

- Moja córka zaproponowała mi, żebym się wzmocniła fizycznie przed startem programu i żebym poszła na pilates. Poszłam i to się źle skończyło. No niestety kręgosłup mi wysiadł. I to już po drugich zajęciach. Teraz jestem pod opieką masażystów - powiedziała Barbara Bursztynowicz w rozmowie z serwisem Viva.pl.

Barbara Bursztynowicz nie chciała wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Miała dużo wątpliwości

Barbara Bursztynowicz w rozmowie z serwisem nie ukrywała, że początkowo nie chciała wystąpić w show Polsatu, a gdy usłyszała propozycję, nie zareagowała entuzjastycznie. - W ogóle się nie ucieszyłam, jak się o tej propozycji dowiedziałam. W ogóle nie chciałam i najpierw odmówiłam. Ale moja rodzina, moja córka i mój mąż, mnie namówili. W pierwszym momencie sama czułam pewnego rodzaju konsternację. Bo jest coś takiego w naszym społeczeństwie, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ludzie w pewnym wieku też mogą próbować swoich możliwości. Ja spróbuję i zobaczymy, jak mi się to uda - powiedziała w rozmowie z Viva.pl. Aktorka dodała, że sama się obawiała, czy jest w odpowiednim wieku, by wystąpić w show. Podkreśliła, że w "Tańcu z gwiazdami" nie ma mowy o oszczędzaniu się i trzeba iść na całość.