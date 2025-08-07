30 lipca informowaliśmy o tym, że Tomson i Baron po latach pożegnali się z "The Voice Kids", z którym byli związani od pierwszego odcinka. Na tym nie koniec, bo muzyczne show TVP opuściła Natasza Urbańska. Stacja ogłosiła już, że w dziewiątej edycji "The Voice Kids" piosenkarkę zastąpi Tribbs - producent, muzyk, kompozytor, DJ i autor wielu przebojów, które w ostatnich latach brały udział w Konkursach Piosenki Eurowizji. Teraz z kolei ogłoszono nową trenerkę programu.

Blanka w "The Voice Kids"

7 sierpnia na antenie "Pytania na śniadanie" Grzegorz Dobek poinformował, że nową trenerką młodych talentów w "The Voice Kids" została Blanka. To ona zastąpi duet Barona i Tomsona. Sama zainteresowana jest tym niezwykle podekscytowana. - Kochani, dołączam do ekipy "The Voice Kids". Nie mogę w to uwierzyć! Jestem niesamowicie szczęśliwa. Nie mogę się doczekać, jak złowimy najwspanialsze, największe talenty w tym kraju. Oprócz mnie na fotelach zasiądzie Tribbs, no i wiadomo, Cleo. Będzie niesamowicie! Roznosi mnie już energia. Czuję, że będzie moc - wyznała podekscytowana Blanka w specjalnie nagranym wideo.

Przypomnijmy, że wykonawczyni utworu "Solo" była bohaterką skandalu. Chodzi o jej występ z 2 września 2024 roku na terenie podstawówki. Wówczas "Bejba" w obecności dzieci ich rodziców zaczęła twerkować (twerkowanie to taniec polegający na energicznym poruszaniu pośladkami, który może być uznawany za ćwiczenia, ale ma też wymiar erotyczny). Sprawą zainteresowała się wówczas Małopolska Kurator Oświaty (więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ).

Cleo o nowych trenerach w "The Voice Kids"

Cleo już zareagowała na zmiany, jakie zaszły w "The Voice Kids". Wygląda na to, że nie rozpacza z powodu tego, że jej dawni koledzy z planu show pożegnali się z fotelami jurorskimi. - Moi drodzy, wielkimi krokami zbliża się nowy sezon "The Voice Kids". Jestem ogromnie ciekawa i podekscytowana, nie ukrywam, ponieważ do ekipy trenerskiej dołącza również Blanka i Tribbs. Także szykują się niespodzianki, a ja jestem podekscytowana też z tego względu, że będę małym przewodnikiem dla nowych trenerów po świecie "The Voice Kids" - mówiła w jednym z nagrań, promujących dziewiąty sezon muzycznego show. - No i oczywiście nie możemy się doczekać nowych talentów, wspaniałych dzieciaków, które na bank pokochacie - dodała wokalistka.

Przypomnimy, że Cleo jest trenerką w "The Voice Kids" nieprzerwanie od drugiej edycji talent show telewizyjnej Dwójki. W programie obok niej - roli prowadzących - pozostają też: Paulina Chylewska, Michalina Sosna oraz Jan Dąbrowski.