"Farma" to program, w którym uczestnicy przeprowadzają się do gospodarstwa i muszą zmierzyć się z codziennymi wyzwaniami, m.in. opieką nad zwierzętami. W czwartej edycji formatu widzowie poznali Arwenę "Arwii" Tarasiuk-Wilczewską. Po zakończeniu formatu uczestniczka rozkręca swoją karierę w mediach społecznościowych i na bieżąco wrzuca treści do sieci. Podzieliła się wiadomością o zdrowiu.

"Farma". Arwii zabrała głos w mediach społecznościowych. "Rak to nie tylko guz..."

Arwii poinformowała internautów, że choruje na nowotwór piersi. W czerwcu usłyszała diagnozę. Uczestniczka "Farmy" pokazała przygotowania oraz odliczanie do operacji mastektomii. "Ostatnie dziesięć dni były jak parabola: stres przeplatany z uśmiechem i niedowierzaniem, że ten dzień zaraz nastąpi. Dzień, kiedy wytną mojego guza (raka), ale będzie on początkiem dalszego długiego leczenia. Bo rak to nie tylko guz, a wszystkie potencjalne komórki, które mogą się dzielić i powodować nawroty. Z rakiem żyjemy już do końca życia, pomimo że jest w remisji. To taki pasażer na gapę, co nie chce się już od nas odkleić. Ale do wszystkiego człowiek umie się przyzwyczaić, więc ja walczę. Dalej" - napisała na swoim instagramowym profilu. Mimo choroby Arwii nie traci optymizmu i już planuje wspólny wypoczynek z mężem. "Jeśli tylko siły mi na to pozwolą. I będzie bajlando" - czytamy w sieci.

"Farma". Arwii może liczyć na internautów. Lawina komentarzy. "Jesteśmy z tobą całym serduchem"

Wiadomość o chorobie Arwii szybko obiegła media. Internauci zostawili pozytywne komentarze pod jej publikacjami. "Dzielna dziewczyna", "Jesteś waleczna i nic tego nie zmieni. Tylko sukces, innej opcji nie ma. Trzymam kciuki za ciebie", "Jesteśmy z tobą i wierzymy wszyscy że będzie dobrze. Najważniejsze to mieć pozytywne nastawienie, reszta jakoś się ułoży. Jak? Czas pokaże. Będzie dobrze Arwii", "Jesteśmy z tobą całym serduchem", "Dużo sił kochana", "Wszystko będzie dobrze. Dużo zdrówka" - pisali internauci na profilu uczestniczki "Farmy".