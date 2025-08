Agnieszka Kaczorowska wystąpi w zbliżającej się edycji "Tańca z gwiazdami". Wszystko wskazuje na to, że pojawi się u boku Marcina Rogacewicza, ale jeszcze nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Co ważne, para jest też ze sobą wiązana w sferze prywatnej, przez co wiele obserwatorów nie może doczekać się ich występów w programie. Jak ujawniono w mediach, za sprawą ostatnich poczynań Kaczorowskiej na parkiecie "TzG" - w nowym sezonie może liczyć na podwyżkę.

Agnieszka Kaczorowska dostanie podwyżkę w "TzG". Tyle zarobi za jeden odcinek

Jak dowiedział się Pudelek, produkcja "TzG" bardzo zabiegała o udział Kaczorowskiej w programie, gdyż ta nie była pewna, czy chce powrócić w kolejnym sezonie. Gdy tancerka wreszcie się zdecydowała, ustalono, że otrzyma również podwyżkę. - Zaproponowali w docenieniu za ostatnie osiągnięcia w programie, że zaokrąglą jej gażę z 9 do 10 tysięcy złotych za odcinek. Ona sama nie śmiała nawet prosić o jakiekolwiek negocjowanie kontraktu, bo wie, że są osoby, które tam zarabiają o wiele mniej, więc taki gest bardzo ją ucieszył - wyjawił informator portalu.

Kaczorowską ma przy tym napędzać do pracy możliwość tańca z bliskim jej Rogacewiczem. - W tym wypadku nie mogła podjąć innej decyzji niż przyjąć to, co jej oferują. Poza tym trenowanie kogoś z kim jest blisko, to jak sama mówi za kulisami, wielkie wyzwanie, które ją napędza. A że ona uwielbia podnosić sobie poprzeczkę to nie może się już doczekać efektów wspólnej pracy - skomentował informator.

Kaczorowska udzieliła niedawno szczerego wywiadu Plejadzie. Gwiazda "Klanu" poruszyła w nim temat nowej relacji miłosnej oraz tego, że wiele wyciągnęła z ostatniego związku - z Maciejem Pelą. - Bardzo bym chciała zachować maksimum prywatności, bo ostatnie wydarzenia, ostatnie miesiące i lata mojego życia pokazały mi, że tak jest lepiej po prostu, więc staram się wyciągać wnioski, uczyć się na własnych błędach - wyznała tancerka i aktorka. Co ciekawe, gdy dopytano ją o potwierdzenie obecnego związku, zdecydowała się na nietypową odpowiedź. - Nie wiem, co będzie. Nie planujmy przyszłości, żyjmy tu i teraz, jestem na ściance tutaj sama, z tobą i jest wspaniale - zakończyła wywiad Kaczorowska.