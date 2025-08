Byli zaręczeni przez dwa lata, a tu takie wieści. Para z programu 'Rolnik szuka żony' zabrała głos

Klaudia i Valentyn poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Wzięli udział w dziewiątej edycji show. Między parą szybko zaiskrzyło, choć ich relacja nie była pozbawiona wyzwań. Największym z nich była dzieląca ich spora odległość. Mimo to Valentyn zdecydował się na przeprowadzkę do Klaudii na Podlasie. Pomimo krążących plotek o rozstaniu, zakochani wciąż są razem. Pod koniec grudnia 2023 roku ogłosili zaręczyny, a obecnie intensywnie przygotowują się do ślubu i wesela. Na jaw wyszły kolejne szczegóły uroczystości.

"Rolnik szuka żony". Klaudia i Valentyn byli zaręczeni przez dwa lata. Teraz pojawiły się nowe wieści

Wielki dzień Klaudii i Valentyna odbędzie się w drugi weekend sierpnia 2025 roku w cerkwi, a wesele w Białymstoku. W lipcu zakochani wypowiedzieli się na temat ślubu. "W sumie mamy już wszystko dopięte. Został nam zespół. Niby tylko to, ale tak naprawdę to jest 70 proc., bo to on jednak robi robotę. To jest wesele prawosławne, więc żeby to było takie na wschodnią nutę" - zdradzili w "Pytaniu na śniadanie". Uroczystość zbliża się wielkimi krokami. 5 sierpnia Klaudia pokazała kolejny etap przygotowań. Udostępniła relację florystki, która zajmuje się oprawą kwiatową wesela. "Już za kilka dni będę miała przyjemność tworzyć bajkową oprawę florystyczną dla niezwykłej pary. Zaczynamy odliczanie..." - czytamy. Wygląda na to, że wszystko jest dopinane na ostatni guzik.

"Rolnik szuka żony". Fani długo martwili się o związek Klaudii i Valentyna. Uczestniczka musiała zabrać głos

Przypomnijmy, że Klaudia i Valentyn, znani z dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony", ogłosili swoje zaręczyny w 2023 roku. Wkrótce potem wśród fanów pojawiły się obawy dotyczące ich relacji. Internauci zauważyli, że mężczyzna przestał pojawiać się na profilach społecznościowych Klaudii. To wzbudziło spekulacje, czy nie wydarzyło się coś złego. Klaudia postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i odniosła się do sytuacji na InstaStories. "Odpowiadając… Czemu na story jest tylko Marshall (pies Klaudii – przyp. red.), a gdzie jest Valentyn… PS. Na drugim planie" - podkreśliła w 2024 roku.

