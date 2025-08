"Szkło kontaktowe" to satyryczny program emitowany na antenie TVN24, w którym dziennikarze i ich goście komentują otaczającą nas rzeczywistość. Format nadawany jest na żywo, a jak wiemy, taka formuła rządzi się swoimi prawami. Czasem zdarzają się wpadki, które stają się źródłem dodatkowej rozrywki – nie tylko dla widzów przed telewizorami, ale też dla internautów, którzy chętnie wyłapują i komentują każde potknięcie. Tym razem zabawna sytuacja przydarzyła się Tomaszowi Sianeckiemu.

"Szkło kontaktowe". Sianecki pomylił linie lotnicze. "Jak to? Lufthansą lecą?"

Prezenter relacjonował powrót polskich siatkarzy do kraju. Nasza reprezentacja wygrała Ligę Narodów, pokonując w finale Włochów 3:0. - Jesteśmy znowu świadkami historycznego wydarzenia - zaczął Sianecki. - Samolot polskich linii lotniczych z polską reprezentacją w siatkówce, która wygrała Ligę Narodów, w fantastycznym meczu... - kontynuował, po czym spostrzegł, że siatkarze nie lecą polskimi liniami lotniczymi, a... niemieckimi. - Przepraszam... Jak to? Lufthansą lecą?! Nie, no to nie będziemy pokazywać. Jak to, Lufthansą? - wypalił. Z pomocą ruszył mu jego gość Szymon Jachimek. - A czym by pan chciał lecieć z Frankfurtu? No nie da rady inaczej - zauważył. - To ja myślałem, że oni naszym, polskim samolotem, w polskich barwach... No dobrze, lecą z Frankfurtu i już się zbliżają do Warszawy i my to pokazujemy. Ale walnąłem z tymi polskimi liniami lotniczymi - żartował prowadzący. - No dobrze, akurat na ten lot Lufthansa stała się polską linią lotniczą - dodał od siebie Jachimek.

Tomasz Fornal nabawił się kontuzji. Co z mistrzostwami świata?

Tuż przed finałem Tomasz Fornal doznał urazu kostki, co wykluczyło go z walki o złoto. Wiele osób zaczęło się zastanawiać, co z udziałem siatkarza w zbliżających się mistrzostwach świata. Fornal jednak uspokoił wszystkich zmartwionych. - Ze zdrowiem jest wszystko w porządku. Potrzebuję kilku dni na odpoczynek. Sądzę, że w poniedziałek będę już gotowy do treningu. Może we wtorek. Albo w środę - dodał, rzucając wymowne spojrzenie w kierunku trenera Grbicia. - Trener kiwa głową, więc chyba w poniedziałek się widzimy na treningu - żartował na konferencji.