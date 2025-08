Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja programu "The Voice of Poland". Tym razem TVP zdecydowała się na spore przetasowania w składzie jurorskim. Już wcześniej ogłoszono, że na fotel jurorski powróci Margaret. Teraz okazuje się, że to nie koniec zmian.

REKLAMA

Zobacz wideo Ania Karwan szczerze o samodzielnym macierzyństwie

Ania Karwan nową jurorką "The Voice of Poland". Będzie więcej zmian w formacie

Producenci programu postanowili, że po raz pierwszy w show będzie pięć drużyn, a nie cztery. Do tej pory wiedzieliśmy, że trenerami będą: Margaret, Kuba Badach, Michał Szpak oraz Tomson i Baron. Teraz dowiedzieliśmy się, że dołączy do nich Ania Karwan. Pojawienie się piątego jurora ma związek z rozszerzeniem formatu o dodatkowy etap. Równolegle z szesnastą edycją emitowany będzie internetowy format "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", w którym kolejną szansę dostaną uczestnicy, którzy już wcześniej odpadli. To właśnie Ania Karwan będzie decydować, kto otrzyma drugą szansę. "Pojawienie się w programie Ani Karwan z pewnością wywoła lawinę nieprzewidzianych zdarzeń, zaskakujących zwrotów akcji i ogrom emocji, jakich dotąd w programie jeszcze nie było" - zapewnia produkcja show.

Ania Karwan nową trenerką "The Voice of Poland". "To tam zdobyłam fanów"

Warto dodać, że Ania Karwan w przeszłości sama była uczestniczką programu. W siódmej edycji show doszła aż do finału. Teraz zabrała głos w sprawie swojej nowej roli w produkcji TVP. - "The Voice of Poland" jest programem, który nie pozwolił mi się poddać. To tam odzyskałam wiarę w siebie, rozpędziłam swoją karierę i zdobyłam fanów, którzy towarzyszą i wspierają mnie od lat. Dzięki nim zaczęłam pisać i śpiewać swoje piosenki. Przez lata powtarzałam, że to właśnie ta scena dała mi największe skrzydła. Dzisiaj wracam jako trenerka. Jestem wzruszona, przejęta, podekscytowana i pewna tego, że jestem w najlepszym miejscu swojego życia, żeby podzielić się wiedzą, doświadczeniem i stać się oparciem dla uczestników - powiedziała Ania Karwan.