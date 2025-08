Dominika pojawiła się w 11. sezonie "Rolnik szuka żony". To właśnie ona podbiła serce Rafała, z którym nawiązała relację w programie. Rolnik i jego ukochana pojawili się razem na odcinku świątecznym, ale niedawno wyszło na jaw, że się rozstali. "Nasze drogi z Rafałem się rozchodzą. Wiemy, że wiele osób trzymało za nas kciuki, dlatego chcieliśmy was o tym poinformować. Rozstajemy się w zgodzie, z wdzięcznością za wspólnie spędzony czas. Dziękujemy za wsparcie i zrozumienie" - napisała w czerwcu Dominika. Już wiemy, co się dzisiaj z nią dzieje. Wyjawiła również fanom, czy nadal jest singielką.

Zobacz wideo Czy Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" jest zakochana? "To pytanie czasami boli"

"Rolnik szuka żony". Dominika wyjawiła, co się u niej dzieje. Czy dalej jest singielką?

Dominika Leśnikowska dzieli się kadrami z życia prywatnego w na Instagramie, więc nie dziwi, że wielu fanów interesuje się tym, co się u niej dzieje. "Wróciłam do biura w Gdańsku, spędzałam dużo czasu z bliskimi, czytałam dużo książek i nawet będę mieć kilka polecajek, ładowałam baterie w pięknym otoczeniu, chodziłam na spacery" - opisywała w sieci. Nie obyło się bez pytań o życie uczuciowe uczestniczki "Rolnik szuka żony". Dociekliwi internauci postanowili również zapytać o to, czy Dominika nadal jest singielką. Ona nie zostawiła jakichkolwiek wątpliwości w tej kwestii. "Jestem sama dla siebie pierwszą i drugą połówką" - odpowiedziała dosadnie.

"Rolnik szuka żony". Dominka szalała na wakacjach. Nie była na nich sama

Po rozstaniu z Rafałem, Dominika na pewien czas zniknęła z mediów społecznościowych. Powróciła, przyznając, że ostatni czas nie był dla niej łatwy. "Wracam do was. Ostatnie tygodnie były dla mnie trudne - pełne przemyśleń, ale też potrzebnego odpoczynku i regeneracji. Wracam z głową pełną pomysłów i nową energią! Prawdę mówiąc, bardzo brakowało mi robienia zdjęć, montowania rolek i tworzenia przepisów. Dobrze tu znów być" - napisała na swoim instagramowym profilu. Przy okazji Dominika pochwaliła się wyjazdem do Sopotu, gdzie udała się razem z przyjaciółką. Uczestniczka popularnego programu pozowała uśmiechnięta z gofrem.