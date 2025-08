Syn Karola Nawrockiego po zaangażowaniu w kampanię ojca zdecydował się na realizację własnego medialnego projektu. Jak poinformował niedawno Daniel Nawrocki na Instagramie, już w najbliższą niedzielę na antenie stacji wPolsce24 zadebiutuje jego autorski program. Nie wszystkim się to podoba.

Daniel Nawrocki debiutuje w telewizji. Jego gościem będzie Filip Chajzer

Nowy format syna prezydenta nosi tytuł "Nawrocki w Polsce", co może oznaczać, że skoncentruje się na sprawach krajowych - w formie reportaży, rozmów lub relacji z różnych zakątków kraju. W krótkim nagraniu promocyjnym, które opublikowano 4 sierpnia, pojawił się Filip Chajzer, co zdradza, że to właśnie były współprowadzący "Dzień dobry TVN" będzie gościem premierowego odcinka. "Nie mogłem się doczekać, aby móc podzielić się informacją o moim nowym programie w wPolsce24. Pierwszy odcinek w najbliższą niedzielę" - napisał Daniel Nawrocki na Instagramie. Co ciekawe już kilka tygodni temu syn polityka opublikował wspólne zdjęcie z prezenterem, zapowiadając, że coś wspólnie przygotowują. Teraz wiadomo, że było to nagranie do nowego show prawicowej stacji. Warto przypomnieć, że Chajzer jakiś czas temu wyraził publiczne poparcie dla Karola Nawrockiego po jego zwycięstwie w wyborach prezydenckich. "Wiem, że wyleje się na mnie hejt. Trudno. Uważam, że nasz nowy prezydent jest super. Gratuluję i kibicuję" - napisał wówczas dziennikarz na Instagramie.

Daniel Nawrocki opublikował zwiastun swojego programu. Nie wszyscy są pozytywnie nastawieni

Zapowiedź nowego programu Daniela Nawrockiego nie umknęła uwadze jego fanów. Wśród komentarzy pozostawionych przez internautów pod nagraniem dominują pozytywne opinie. "Brawo", "Super", "Gratulacje", "To oglądamy" - piszą rozentuzjazmowani wielbiciele syna prezydenta. Jednak pojawiają się również nieco bardziej krytyczne głosy. "Kolesiostwo jeszcze przed zaprzysiężeniem" - napisał jeden z internautów. Warto wspomnieć, że nie jest to dziennikarski debiut syna Karola Nawrockiego. Daniel Nawrocki już wcześniej pracował w "Dzienniku Bałtyckim", a także był współzałożycielem "Gazety Morskiej".