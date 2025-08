Adrian Szymaniak zyskał szerszą popularność dzięki udziałowi w show TVN. Pojawił się w trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", gdzie połączono go z Anitą. Okazało się, że ten wybór był idealny, a małżonkowie do tej pory są razem. Niestety, ostatnio nie mają łatwego czasu. Wszystko przez problemy zdrowotne Adriana. Teraz celebryta przekazał nowe wieści w sprawie swojego stanu.

Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wrócił do szpitala

3 sierpnia na InstaStories Adriana pojawił się przejmujący wpis. Dodał zdjęcie budynku szpitala oraz wyjaśnił, co się dzieje. "Pięć dni przerwy od kolejnej hospitalizacji minęło jak kilka godzin. Ale wykorzystałem ten czas najlepiej, jak mogłem z moją rodziną i najbliższymi" - zaczął, dodając na końcu emotkę w kształcie czerwonego serca. Następnie wyjaśnił, co go czeka. "Teraz czas na etap II i dokończenie diagnostyki, aby mieć 100 proc. pewności, z czym przyszło mi się mierzyć. Nie przyjmuję do wiadomości wstępnej diagnozy po badaniach obrazowych, jednak muszę mieć pewność, że jakiś procent szansy na jej wiarygodność również istnieje, ale niech to będzie 1 proc... Teraz przechodzę w ręce neurochirurgów" - przekazał mężczyzna.

Pierwsze doniesienia o tym, że Adrian trafił do szpitala, przekazaliśmy 14 lipca. Od jakiegoś czasu miał problemy, ale wizyty u lekarzy nie pomagały znaleźć przyczyny gorszego stanu zdrowia. Trafił na oddział neurologiczny. "Tak to czasem bywa, że jakieś cholerstwo się przyplącze do człowieka i pokrzyżuje wiele planów. Badania i diagnostyka przez zespół neurologii Szpitala im. Rydygiera trwają, aby ustalić, co mi dolega. Niepewność jest najgorsza, ale liczę na to, że obraz i przyczynę moich dolegliwości poznam niebawem" - pisał wtedy Szymaniak. 28 lipca przekazał, że po 15 dniach opuszcza szpital. Napisał wtedy, że to "dopiero początek jego walki". Więcej przeczytacie o tym tutaj: Adrian ze "Ślubu" opuścił szpital. Niestety nie na długo. "Biopsja oraz dopełnienie diagnostyki".

