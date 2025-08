Kinga Rusin już od kilku lat skupia się na swoim życiu prywatnym i przede wszystkim podróżach. Jej fani wstrzymali więc oddech, gdy pod koniec lipca TVN ogłosił, że w niedzielę 3 sierpnia dziennikarka powróci na antenę i pojawi się w specjalnym wydaniu "Dzień dobry TVN" - "Dzień dobry wakacje". Rusin przebywa jednak aktualnie w amazońskiej dżungli, skąd stacja planowała się połączyć z nią online.

Kinga Rusin ponownie w "Dzień dobry TVN". Powróci do śniadaniówki ze znanym dziennikarzem

Przypomnijmy, że krótko po przekazaniu wieści przez TVN głos zabrała też sama Rusin. Udostępniła jednak w mediach społecznościowych post, którym zdementowała informacje o jej powrocie do ekipy "DDTVN". "Kochani, dementi! Obudziłam się właśnie w Amazonii (mamy tu starlinka) i wszędzie czytam, że podobno wracam do telewizji! Muszę to zdementować! Moja wolność, podróże i sposób na życie, który wybrałam pięć lat temu, są dla mnie nadal priorytetem" - napisała wtedy dziennikarka na Instagramie. "A mała niespodzianka telewizyjna, o której pisałam? Poczekajmy do niedzieli!" - dopisała przy tym niżej Rusin, sugerując, że mimo wszystko w ten dzień zobaczymy ją na ekranach telewizorów.

Jak się okazało, na antenie "Dzień dobry TVN" w niedzielę Maciej Dowbor i Sandra Hajduk-Popińska ogłosili, że Rusin faktycznie powróci jesienią do śniadaniówki i poprowadzi ją wraz z Bartoszem Węglarczykiem. - Oficjalnie, Kinga Rusin i Bartek Węglarczyk będą parą prowadzących "Dzień dobry TVN" jesienią - wyjawiła przed telewidzami Hajduk-Popińska, nie kryjąc ekscytacji.

Kinga Rusin miała wylądować w Polsacie. Jej powrót do TVN ma być "ciosem dla Miszczaka"

Co ciekawe, Plotek dotarł też do informacji zza kulis, że ponowne zatrudnienie Rusin przez TVN miało rzekomo pokrzyżować plany Polsatu i Edwarda Miszczaka. "Na korytarzach mówi się, że ma to być cios dla Miszczaka. Jakiś czas temu pojawiły się medialne doniesienia, że dyrektor programowy Polsatu ma sprowadzić Rusin do śniadaniówki stacji. TVN tym razem nie chciał pozostać w tyle i postanowił go wyprzedzić" - wyjawił nam anonimowy informator. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Rusin znów w 'DDTVN'. Na korytarzach wrze. 'Ma to być cios dla Miszczaka'".