2 sierpnia widzowie Polsatu mogli obejrzeć najnowszy odcinek "Kabaretu na żywo. Chyba Czesuaf", w którym kabareciarze z formacji Chyba Czesuaf postanowili przenieść akcję do wnętrza Pałacu Prezydenckiego. W pokoju, gdzie toczyła się rozmowa, uwagę przykuwał... dmuchany krab. To bezpośrednie nawiązanie do słynnego zdjęcia Andrzeja Dudy z wakacji, na którym prezydent trzyma podobnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Górski odniósł się do krytyki konferansjerki Kayah i Piasecznego

"Kabaretu na żywo. Chyba Czesuaf". Andrzej Duda wyrzucony z Pałacu Prezydenckiego przez ambasadora. Tego nikt się nie spodziewał

Skecz rozpoczął się od absurdalnej a przy tym ironicznej rozmowy pomiędzy postaciami wzorowanymi na Donaldzie Tusku, który przyszedł w odwiedziny do Andrzeja i Agaty Dudów. - Tak ładnie, że zapukałeś. Twoja policja weszła tu bez pukania - usłyszeliśmy na wstępie. Po chwili rozmowa zeszła na temat Karola Nawrockiego. - To nie jest nasz kandydat, tylko obywatelski - wyznał komik stylizowany na Dudę. - Tak jak milicja była obywatelska - odpowiedził mu satyryk udający Tuska. Dalej było jeszcze mocniej. -Andrzej, ty wiesz, jaki ja mam do ciebie stosunek? - usłyszeliśmy, po czym padła cięta riposta. - Wiem, ja też mam cię w d***e. Nie brakowało też odniesień do Donalda Trumpa czy unijnych przywódców. W finale do akcji wkroczył gość specjalny - postać stylizowana na amerykańskiego ambasadora, który... wyrzucił wszystkich z pałacu, przy okazji drwiąc z języka angielskiego Dudy.

Kabareton w Koszalinie rozczarował. Widzowie skrytykowali poziom żartów

Choć niedawny jubileuszowy 30. Festiwal Kabaretu w Koszalinie miał być telewizyjnym hitem sezonu, Polsat nie może mówić o sukcesie. Wielkie nazwiska, pełne trybuny i głośna promocja nie pomogły - internauci nie zostawili na wydarzeniu suchej nitki. Na scenie pojawili się m.in. członkowie kabaretu Neo-Nówka, Kabaret K2 czy Zdolni i Skromni - formacje znane i cenione przez widzów. Jednak tym razem nie wszystko poszło zgodnie z planem. Chociaż część publiczności na miejscu dobrze się bawiła, transmisja telewizyjna nie przypadła do gustu wielu widzom. Po emisji wydarzenia w sieci zawrzało. W komentarzach, które pojawiły się m.in. na profilu Polsatu, dominowały słowa rozczarowania: "W tym roku te programy kabaretowe to naprawdę tragedia. (...) Ciągłe maglowanie polityki i to w dodatku topornie i bez pomysłu. Tak miałem ochotę obejrzeć dobre, świeże skecze, a tu znowu trzeba się namęczyć, żeby się uśmiechnąć. Wielka szkoda", "Tylko się zaczęło i już się nie chce oglądać", "Ciężko się tego słucha i ogląda" - pisali rozżaleni fani na Facebooku.