Szokująca metamorfoza Żaka. Z tak potężną brodą trudno go rozpoznać

Cezary Żak od lat zachwyca widzów swoją wszechstronnością - na ekranie i scenie wcielał się w wiele niezapomnianych postaci, nierzadko przechodząc spektakularne metamorfozy. Jedną z nich zdecydowanie była podwójna rola w "Ranczu", gdzie jednocześnie grał braci bliźniaków - wójta Pawła Kozioła i proboszcza Piotra Kozioła. Ostatnio coraz częściej mówi się o tym, że produkcja ma wrócić na antenę.

REKLAMA

Zobacz wideo Beata Kowalska ujawnia sekret "Rancza". Chodzi o reżysera i scenariusz

Cezary Żak pokazał szokującą metamorfozę. Fani zachwyceni

Niedawno Żak kolejny raz zaskoczył fanów. Aktor zaprezentował się na Instagramie w zaskakującej charakteryzacji, która - jak wyjaśnił - jest przygotowaniem do roli w nowym filmie. Na opublikowanym zdjęciu ma długą siwą brodę, czapkę i ortalionową kurtkę, a jego twarz została znacznie postarzona. Wygląd aktora wywołał ogromne poruszenie wśród fanów, którzy ruszyli do komentarzy z zabawnymi i kreatywnymi porównaniami. Niektóre z nich dotyczyły kultowych ról Żaka w "Ranczu" czy "Miodowych latach". Wielbiciele aktora widzą w nim między innymi "biskupa pomocniczego Piotra Kozioła po przejściu Michałowej na emeryturę" czy "Karola Krawczyka po wyrzuceniu z tramwajów". Inni dopatrywali się w nim Świętego Mikołaja. Nie brakowało też entuzjastycznych reakcji na samą charakteryzację - fani m.in. pisali, że gwiazdor jest "nie do poznania". Sam Żak przyznał z humorem, że póki co uczestniczy jedynie w próbach charakteryzatorskich oraz przy okazji zaprosił warszawiaków na jeden ze spektakli, w którym wkrótce weźmie udział.

Artur Barciś i Cezary Żak znów razem. Kultowy duet przypomniał słynną scenę z "Rancza"

Barciś i Żak od dekad pojawiają się razem na ekranie, tworząc jeden z najbardziej cenionych duetów w historii polskiej telewizji. Choć prywatnie nie łączą ich bliskie relacje, to ich zawodowe partnerstwo pozostawiło trwały ślad w sercach widzów. Na facebookowym profilu Barcisia pojawił się poruszający kolaż zdjęć - jedno z planu "Rancza", drugie aktualne, ale stylizowane na dawny kadr. Aktorzy stoją tak samo jak kiedyś, lecz zamiast trzymać w rękach goździki - mają zboże. Z charakterystycznym dla siebie dystansem Barciś opatrzył fotografię podpisem: "Nie było goździków… No i latka lecą" - napisał. Fani nie kryli wzruszenia i radości. "Duet, który pokochały miliony", "Może i lecą, ale wy zawsze przystojni", "Piękna fotka", "Panowie powiem tak: pełna petarda" - pisali rozentuzjazmowani fani.