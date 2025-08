Emocje związane z ekranizacją "Lalki" nie opadają. Wiadomo, że równocześnie powstają dwie adaptacje powieści Bolesława Prusa. W jednej z nich, którą produkuje Netflix, w role Łęckiej i Wokulskiego wcielą się Sandra Drzymalska i Tomasz Schuchardt. Druga z ekranizacji realizowana jest przez GigantFilms już bez udziału Telewizji Polskiej. W niej główne role odegrają Marcin Dorociński oraz Kamila Urzędowska. Do obsady dołączyła również Maria Dębska. Już wiemy, w jakiej roli ją zobaczymy.

REKLAMA

Zobacz wideo Maria Dębska i Krzysztof Zalewski o piosence, która powstała na potrzeby filmu "Nie będzie romansu"

Maria Dębska dostała rolę w "Lalce". W kogo się wcieli?

Producenci "Lalki" z Urzędowską i Dorocińskim co jakiś czas ujawniają, kogo zobaczymy w ich adaptacji. Wiadomo, że angaż w filmie otrzymały wielkie gwiazdy. Na ekranie pojawią się bowiem m.in. Marek Kondrat, Andrzej Seweryn oraz Agata Kulesza. To nie koniec rewelacji. Poprzez wpis w mediach społecznościowych poinformowano, że w "Lalce" zobaczymy również Marię Dębską. Z instagramowego postu dowiadujemy się, że aktorka zagra Kazimierę Wąsowską. "Kazimiera Wąsowska w interpretacji Marii Dębskiej zapowiada się jako postać nieoczywista, elegancka i wyzwolona" - możemy przeczytać we wpisie. "Dla jednych femme fatale, dla innych jedyna niezależna i nowoczesna kobieta w powieści Prusa. Wąsowska i Wokulski? Para idealna. Skandal? Bardzo proszę. Do zobaczenia w kinie" - zapowiada Dębska.

Szukali statystów do "Lalki". Mieli zaskakujące wymagania

Zdjęcia do produkcji ruszyły już 22 lipca, a premiera ma się odbyć w 2026 roku. Film ma wiernie oddawać realia epoki, którą opisywał w powieści Bolesław Prus. By zrealizować ekranizację, potrzeba było statystów o naturalnym wyglądzie - bez tatuaży, sztucznych rzęs, farbowanych włosów czy widocznych ingerencji kosmetycznych. Celem produkcji jest oddanie historycznego charakteru miejsc - w tym dzielnic zamieszkanych przez żydowską społeczność Warszawy. Wokulski, główny bohater "Lalki", prowadzi interesy nie tylko wśród arystokracji i mieszczaństwa, ale również wśród Żydów, m.in. w rejonie Powiśla i ulicy Nalewki. Z tego wynikały poszukiwania osób o cechach fizycznych typowych dla Żydów aszkenazyjskich - grupy etnicznej zamieszkującej przez wieki tereny Polski, Niemiec, Litwy, Ukrainy czy Białorusi. Producenci wyjaśnili, że zależy im na osobach, które mają jasną cerę, delikatne rysy twarzy, ciemne lub kasztanowe włosy oraz brązowe lub szare oczy.