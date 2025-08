16. edycja "The Voice of Poland" zbliża się wielkimi krokami. Już jesienią zobaczymy nową odsłonę programu. Szykują się spore zmiany - w końcu Lanberry pożegnała się z posadą trenerki i już od jakiegoś czasu trwały spekulacje, kto ją zastąpi - czy będzie to Ewa Farna, Marina Łuczenko, czy może nawet Doda. Teraz już wiadomo, że na jej miejsce wraca gwiazda po sześciu latach nieobecności w programie!

Zobacz wideo Borek i Kosiński zapominali o jednym. To za tym tęsknili najbardziej w TzG

Tego nikt się nie spodziewał! Wraca gwiazda do "The Voice of Poland"

Jak się okazuje, do "The Voice of Poland" wraca Margaret. Z tej okazji artystka nagrała wideo, w którym nie ukrywa swojej radości. - Cześć kochani, tu Margaret. Tak szczerze, to marzyłam, żeby to powiedzieć już od dłuższego czasu - wracam do "The Voice of Poland". Bardzo się cieszę, że po sześciu latach znowu mogę zasiąść na tym fotelu. Przez te sześć lat bardzo mocno inwestowałam w swój rozwój artystyczny, muzyczny, osobowościowy. Dlatego tym bardziej chcę i nie mogę się doczekać, żeby podzielić się tym, czego się nauczyłam przez te lata - powiedziała.

Margaret po raz pierwszy pojawiła się w "The Voice of Poland" w dziesiątym sezonie programu. Wtedy zasiadała w fotelu u boku Tomsona i Barona, Michała Szpaka oraz Kamila Bednarka. Wspomniała o swoim debiucie w nagraniu. - Pamiętam, że te sześć lat temu to był taki bardzo burzliwy moment w moim życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Dlatego cieszę się, że ta burza minęła, i że teraz ładnie świeci słońce, i że będziemy tej jesieni mogli się widzieć co tydzień. Do zobaczenia - podsumowała.

TVP szykuje kolejne zmiany. Tomson i Baron znikają z "The Voice Kids"

30 lipca gruchnęła za to wiadomość, że Tomson i Baron znikają z "The Voice Kids". Byli związani z formatem od samego początku, więc nie da się ukryć, że decyzja wywołała niemały szok. Wiadomość przekazał Pudelek, nie wiadomo jednak, jakie były powody tej decyzji. Na razie ani Baron, ani Tomson nie skomentowali doniesień i nie przerwali milczenia. Próbowaliśmy skontaktować się z muzykami, ale nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Stacja TVP również nie odpowiedziała. Tymczasem wiadomo już, że w show szykują się kolejne zmiany - z programem pożegnała się Natasza Urbańska, którą ma zastąpić Tribbs. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.