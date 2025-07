Dominika i Rafał poznali się w programie "Rolnik szuka żony". Chociaż wydawało się, że ich relacja ma szanse na przetrwanie, to w czerwcu poinformowali o rozstaniu. "Nasze drogi z Rafałem się rozchodzą. Wiemy, że wiele osób trzymało za nas kciuki, dlatego chcieliśmy was o tym poinformować. Rozstajemy się w zgodzie, z wdzięcznością za wspólnie spędzony czas. Dziękujemy za wsparcie i zrozumienie" - pisała Dominika. W lipcu Rafał opublikował zdjęcie z przyjaciółmi, o czym więcej przeczytacie tutaj. Teraz jego była partnerka pokazała, jak spędza czas na wakacjach.

"Rolnik szuka żony". Dominika wyjechała nad morze. "Wracam"

Po przekazaniu informacji o rozstaniu Dominika rzadziej publikowała treści w mediach społecznościowych. Wróciła jednak do aktywności. "Wracam do was. Ostatnie tygodnie były dla mnie trudne - pełne przemyśleń, ale też potrzebnego odpoczynku i regeneracji. Wracam z głową pełną pomysłów i nową energią! Prawdę mówiąc, bardzo brakowało mi robienia zdjęć, montowania rolek i tworzenia przepisów. Dobrze tu znów być" - pisała na swoim instagramowym profilu. Dominika pochwaliła się także kadrami z wyjazdu do Sopotu. Wybrała się nad Bałtyk ze swoją przyjaciółką. Na zamieszczonych zdjęciach uczestniczka telewizyjnego show pozowała z wielkim uśmiechem, a w ręce trzymała gofra z owocami. Wygląda na to, że najgorsze chwile po rozstaniu ma już za sobą.

"Rolnik szuka żony". Dominika zasypana komentarzami. "Życzę dużo spokoju"

Dominika może liczyć nie tylko na swoich bliskich, ale także na internautów, którzy ruszyli z komentarzami na jej instagramowym profilu. Trzymają kciuki, aby odnalazła szczęście po rozstaniu. "Dobrze, że udało znaleźć się czas na odpoczynek i spacery. (...) Wierzę, że w twoim życiu będzie jeszcze wiele pięknych chwil", "Super", "Życzę dużo szczęścia i spokoju" - czytamy. Nie zabrakło także pytań o Rafała. "Wszystko pięknie, ale co z drugą połówką?" - napisał jeden z internautów. "Jestem sama dla siebie pierwszą i drugą połówką" - odpowiedziała Dominika w mediach społecznościowych.