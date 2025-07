"Taniec z gwiazdami" 30 lipca opublikował kolejny post, z którego dowiadujemy się, kto pojawi się w nadchodzącej edycji. Raczej nie ma zaskoczenia, że do grona aktorów, znanych osobowości i piosenkarzy dołączyła gwiazda z młodego pokolenia. Już wiemy, że tym razem swoimi umiejętnościami popisze się Mikołaj Bagiński, znany jako Bagi.

"Taniec z gwiazdami". Bagi dołącza do ekipy

"Czas na taneczne wyzwanie dla gwiazdy internetu! W najnowszej edycji 'Tańca z gwiazdami' zobaczymy Mikołaja 'Bagiego' Bagińskiego - influencera, założyciela grupy DRE$$CODE, twórcę internetowego i jedną z najbardziej charakterystycznych postaci młodego pokolenia w sieci. Znany z ciętego humoru, mocnych opinii i nieszablonowego stylu – teraz sprawdzi się w zupełnie nowej roli! Jesteście ciekawi, jak sobie poradzi?" - przekazano w oficjalnym komunikacie. Pod postem pojawiły się już pierwsze komentarze. "Kto by pomyślał", "Aż będę oglądać!", "Brawo!" - piszą zachwyceni fani Bagińskiego. A Wy czekacie na jego popisy na parkiecie?

Co ciekawsze, 14 lipca pisaliśmy o tym, że bloger... zaprzeczał, że będzie w programie Polsatu. Gdy w mediach zaczęły krążyć doniesienia, że to właśnie Bagi będzie ostatnim uczestnikiem 17. edycji show, on odniósł się do tego w mediach społecznościowych. Pokazał wtedy jeden z artykułów, w którym pisano o jego prawdopodobnym udziale, po czym napisał krótko w opisie: "Czy ja o czymś nie wiem?". "What the hell (z ang. co do cholery - przyp.red.)" - podsumował przy okazji. Jak widać, wszystko szybko się zmieniło. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Miał być ostatnim uczestnikiem "Tańca z gwiazdami". Wszystko jasne!.

"Taniec z gwiazdami". Kto wystąpi w nowej edycji?

17. edycja "Tańca z gwiazdami" rozpocznie się już we wrześniu. Wiemy, kogo tym razem zobaczymy na parkiecie. Jako pierwszą ogłoszono Ewę Mingę. Następnie dowiedzieliśmy się, że ofertę po latach przyjęła Maja Bohosiewicz, która już zdradziła, co zrobi z zarobionymi pieniędzmi. Oprócz nich zobaczymy Lanberry, Tomasza Karolaka, Katarzynę Zillmann, Maurycego Popiela, Michała Czerneckiego, Aleksandra Sikorę, Wiktorię Gorodecką i Barbarę Bursztynowicz. Bez wątpienia jednak najwięcej emocji wzbudza udział Marcina Rogacewicza, który ma spotykać się z Agnieszką Kaczorowską. Według doniesień, aktorzy mają tańczyć razem. Zobacz: Kaczorowskiej zależy na wygranej "TzG". Już trenuje z Rogacewiczem, a reszta nawet nie zaczęła [ZDJĘCIA].